La Copa del Mundo 2026 se acerca y la FIFA elaboró un ranking de los 10 mejores talentos que serán parte de la cita mundialista con Gilberto Mora como principal protagonista. El ente rector del futbol mundial publicó el artículo con la joya mexicana como foto de portada y le dedicó varios elogios.
“Con su habilidad con el balón, su destreza para enlazar jugadas y su olfato goleador, es fácil entender por qué el mediocampista Mora ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional”, escribió la FIFA en su página oficial sobre Mora, actualmente en Xolos de Tijuana.
En la misma línea, destacó su récord de jugador más joven en ganar un torneo internacional senior (Copa de Oro 2025) y su performance en el Mundial Sub-20. “Los aficionados mexicanos creen con razón que podrían tener entre manos a una superestrella”, cierra.
Los 10 mejores talentos del Mundial 2026, según la FIFA
- Lamine Yamal | España | 18 años | Extremo
- Ryunosuke Sato | Japón | 19 años | Mediocampista ofensivo
- Kendry Páez | Ecuador | 18 años | Mediocampista ofensivo
- Ibrahim Mbaye | Senegal | 17 años | Extremo
- Gilberto Mora | México | 17 años | Mediocampista
- Franco Mastantuono | Argentina | 18 años | Mediocampista ofensivo
- Lennart Karl | Alemania | 17 años | Delantero / mediocampista ofensivo
- Estêvão | Brasil | 18 años | Extremo
- Yan Diomande | Costa de Marfil | 19 años | Delantero
- Luke Brooke-Smith | Nueva Zelanda | 17 años | Extremo
Futuro europeo para Gilberto Mora
Todo apunta que Mora dará el salto al Viejo Continente luego del Mundial 2026. El joven talento mexicano es una de las estrellas del Tri y la Copa del Mundo se presenta como la vidriera perfecta para concretar su traspaso hacia algún club de Europa.
Cabe recordar que está representado por Rafaela Pimenta, quien además es agente de estrellas como Erling Haaland, Matthijs de Ligt o Santi Giménez; por lo que el salto del charco estaría casi asegurado.
