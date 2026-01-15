Es tendencia:
Selección Mexicana

FIFA destaca a Gilberto Mora como talento del Mundial 2026: “Estrella adolescente”

La estrella de la Selección Mexicana y Xolos de Tijuana compartió listado con Lamine Yamal y Franco Mastantuono.

Por Leandro Barraza

Gilberto Mora recibió elogios de la FIFA
© GETTY IMAGESGilberto Mora recibió elogios de la FIFA

La Copa del Mundo 2026 se acerca y la FIFA elaboró un ranking de los 10 mejores talentos que serán parte de la cita mundialista con Gilberto Mora como principal protagonista. El ente rector del futbol mundial publicó el artículo con la joya mexicana como foto de portada y le dedicó varios elogios.

Con su habilidad con el balón, su destreza para enlazar jugadas y su olfato goleador, es fácil entender por qué el mediocampista Mora ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional”, escribió la FIFA en su página oficial sobre Mora, actualmente en Xolos de Tijuana.

Captura del artículo de la FIFA

Captura del artículo de la FIFA

En la misma línea, destacó su récord de jugador más joven en ganar un torneo internacional senior (Copa de Oro 2025) y su performance en el Mundial Sub-20. “Los aficionados mexicanos creen con razón que podrían tener entre manos a una superestrella”, cierra.

Los 10 mejores talentos del Mundial 2026, según la FIFA

  • Lamine Yamal | España | 18 años | Extremo
  • Ryunosuke Sato | Japón | 19 años | Mediocampista ofensivo
  • Kendry Páez | Ecuador | 18 años | Mediocampista ofensivo
  • Ibrahim Mbaye | Senegal | 17 años | Extremo
  • Gilberto Mora | México | 17 años | Mediocampista
  • Franco Mastantuono | Argentina | 18 años | Mediocampista ofensivo
  • Lennart Karl | Alemania | 17 años | Delantero / mediocampista ofensivo
  • Estêvão | Brasil | 18 años | Extremo
  • Yan Diomande | Costa de Marfil | 19 años | Delantero
  • Luke Brooke-Smith | Nueva Zelanda | 17 años | Extremo

Futuro europeo para Gilberto Mora

Todo apunta que Mora dará el salto al Viejo Continente luego del Mundial 2026. El joven talento mexicano es una de las estrellas del Tri y la Copa del Mundo se presenta como la vidriera perfecta para concretar su traspaso hacia algún club de Europa.

Cabe recordar que está representado por Rafaela Pimenta, quien además es agente de estrellas como Erling Haaland, Matthijs de Ligt o Santi Giménez; por lo que el salto del charco estaría casi asegurado.

En síntesis

  • Gilberto Mora encabeza el ranking de 10 talentos de la FIFA para 2026.
  • Copa Oro 2025: Mora estableció el récord como el jugador más joven en ganarla.
  • Lamine Yamal y Franco Mastantuono figuran entre las promesas destacadas del listado mundial.
leandro barraza
Leandro Barraza
