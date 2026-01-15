La Copa del Mundo 2026 se acerca y la FIFA elaboró un ranking de los 10 mejores talentos que serán parte de la cita mundialista con Gilberto Mora como principal protagonista. El ente rector del futbol mundial publicó el artículo con la joya mexicana como foto de portada y le dedicó varios elogios.

“Con su habilidad con el balón, su destreza para enlazar jugadas y su olfato goleador, es fácil entender por qué el mediocampista Mora ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional”, escribió la FIFA en su página oficial sobre Mora, actualmente en Xolos de Tijuana.

En la misma línea, destacó su récord de jugador más joven en ganar un torneo internacional senior (Copa de Oro 2025) y su performance en el Mundial Sub-20. “Los aficionados mexicanos creen con razón que podrían tener entre manos a una superestrella”, cierra.

Los 10 mejores talentos del Mundial 2026, según la FIFA

Lamine Yamal | España | 18 años | Extremo

Ryunosuke Sato | Japón | 19 años | Mediocampista ofensivo

Kendry Páez | Ecuador | 18 años | Mediocampista ofensivo

Ibrahim Mbaye | Senegal | 17 años | Extremo

Gilberto Mora | México | 17 años | Mediocampista

Franco Mastantuono | Argentina | 18 años | Mediocampista ofensivo

Lennart Karl | Alemania | 17 años | Delantero / mediocampista ofensivo

Estêvão | Brasil | 18 años | Extremo

Yan Diomande | Costa de Marfil | 19 años | Delantero

Luke Brooke-Smith | Nueva Zelanda | 17 años | Extremo

Futuro europeo para Gilberto Mora

Todo apunta que Mora dará el salto al Viejo Continente luego del Mundial 2026. El joven talento mexicano es una de las estrellas del Tri y la Copa del Mundo se presenta como la vidriera perfecta para concretar su traspaso hacia algún club de Europa.

Cabe recordar que está representado por Rafaela Pimenta, quien además es agente de estrellas como Erling Haaland, Matthijs de Ligt o Santi Giménez; por lo que el salto del charco estaría casi asegurado.

