La increíble reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en Al-Nassr vs. Al-Qadisiya

Al-Nassr y Al-Qadisiya se enfrentaron este jueves 8 de enero por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo se cruzó ante el conjunto de Julián Quiñones y el vencedor fueron los del futbolista de la Selección Mexicana por 2-1.

En un partido que era parejo y que se mantenía igualado, el juego se abrió con un gol de Julián Quiñones. El mexicano aprovechó un grave error del portero de Al-Nassr para recuperar el balón y darle el 1-0 a Al-Qadisiya tras rematar con el arco vacío.

El grave error del portero y la previsoria derrota de Al-Nassr no le cayó nada bien a Cristiano Ronaldo, quien reaccionó sin poder creer lo que hizo su compañero. Esta sería la segunda caída consecutiva del conjunto dirigido por Jorge Jesús en la Saudi Pro League.

Luego Al-Qadisiya amplió la ventaja y Cristiano Ronaldo descontó, pero Al-Nassr perdió 2-1 y acumuló su segunda derrota consecutiva. El equipo del portugués todavía no ha podido ganar en 2026 y el próximo lunes se enfrenta con Al-Hilal, el líder de la Saudi Pro League.