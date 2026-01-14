Desde las 14:00 hs de la CDMX se disputará la segunda semifinal de la EFL Cup del futbol inglés. Chelsea y Arsenal prometen protagonizar un partido con muchas emociones que puede ser para cualquiera de los dos.

Publicidad

Publicidad

Los Gunners llegan mejor que los Blues ya que son líderes en soledad de la Premier League y están teniendo una enorme temporada en la que van por todo. Chelsea, por su parte, se quedó sin entrenador hace unas semanas y está muy lejos de ese nivel que los llevó a ser campeones del mundo a mediados del 2025.

El primer finalista del certamen ya está definido y es el Manchester City que ahora espera rival. Los dirigidos por Pep Guardiola fueron muy superiores al Newcastle este martes y se llevaron el triunfo por 2-0 para seguir en camino a su primer título en la temporada.

Alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Joshua Acheampong

Trevoh Chalobah

Wesley Fofana

Marc Cucurella

Enzo Fernández

Andrey Santos

Estêvão Willian

Joao Pedro

Pedro Neto

Marc Guiu

Publicidad

Publicidad

Alineación de Arsenal

Kepa Arrizabalaga

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhães

Jurriën Timber

Declan Rice

Martín Zubimendi

Martin Ødegaard

Bukayo Saka

Leandro Trossard

Viktor Gyökeres

En síntesis

Chelsea y Arsenal disputan la semifinal de la EFL Cup a las 14:00 CDMX .

disputan la semifinal de la a las . Manchester City espera en la final tras vencer 2-0 al Newcastle .

espera en la final tras vencer al . Arsenal lidera la Premier League, mientras Chelsea llega tras quedarse sin entrenador.