Las alineaciones confirmadas de Chelsea vs. Arsenal por la semifinal de la EFL Cup 2025-26

Chelsea y Arsenal se enfrentan para definir al segundo finalista de la EFL Cup tras el triunfo de Manchester City en el día de ayer.

Por Ramiro Canessa

Chelsea vs. Arsenal por la EFL Cup.
© Getty ImagesChelsea vs. Arsenal por la EFL Cup.

Desde las 14:00 hs de la CDMX se disputará la segunda semifinal de la EFL Cup del futbol inglés. Chelsea y Arsenal prometen protagonizar un partido con muchas emociones que puede ser para cualquiera de los dos.

Los Gunners llegan mejor que los Blues ya que son líderes en soledad de la Premier League y están teniendo una enorme temporada en la que van por todo. Chelsea, por su parte, se quedó sin entrenador hace unas semanas y está muy lejos de ese nivel que los llevó a ser campeones del mundo a mediados del 2025.

El primer finalista del certamen ya está definido y es el Manchester City que ahora espera rival. Los dirigidos por Pep Guardiola fueron muy superiores al Newcastle este martes y se llevaron el triunfo por 2-0 para seguir en camino a su primer título en la temporada.

Alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Joshua Acheampong
  • Trevoh Chalobah
  • Wesley Fofana
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Andrey Santos
  • Estêvão Willian
  • Joao Pedro
  • Pedro Neto
  • Marc Guiu
Alineación de Arsenal

  • Kepa Arrizabalaga
  • Ben White
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Jurriën Timber
  • Declan Rice
  • Martín Zubimendi
  • Martin Ødegaard
  • Bukayo Saka
  • Leandro Trossard
  • Viktor Gyökeres

En síntesis

  • Chelsea y Arsenal disputan la semifinal de la EFL Cup a las 14:00 CDMX.
  • Manchester City espera en la final tras vencer 2-0 al Newcastle.
  • Arsenal lidera la Premier League, mientras Chelsea llega tras quedarse sin entrenador.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
