Después de una extensa carrera en Europa, Sergio Ramos decidió cambiar de rumbo en 2025 y aceptar la propuesta de Rayados de Monterrey para jugar en el fútbol mexicano. El defensor español permaneció un año en el conjunto regio y, tras finalizar su contrato en diciembre, optó por no renovarlo. Desde entonces, no ha cerrado acuerdo con ningún otro club y su futuro continúa siendo incierto.

En los últimos días volvió a ser vinculado con el Sevilla, institución de la que surgió antes de dar el salto al Real Madrid. Sin embargo, su regreso no se concretará. El presidente del club andaluz, José María del Nido Carrasco, explicó públicamente las razones por las cuales el histórico zaguero no volverá en este 2026 tras su paso por México.

“La decisión de que no juegue en el Sevilla es mía. Era incompatible que se pudiera convertir en dueño del Sevilla y que estuviera jugando en el Sevilla. Se podía dar la circunstancia de que el dueño del Sevilla estuviera entrenado por Almeyda. Fui yo el que dije que para mí era incompatible y por eso no juega en el Sevilla”, reveló.

Además, agregó que el dinero era un problema: “No tenemos límite salarial y no podría haber jugado gratis en el Sevilla. La decisión es mía y no tiene nada que ver con lo deportivo”.

¿Ramos compra Sevilla?

Sobre la posibilidad de que Ramos tenga participación accionaria en el club, el directivo también fue consultado y respondió: “Mi padre tiene muchas acciones en el Sevilla, pero yo no tengo nada ver, aunque soy el presidente del club. Lo único que puede cambiar la hoja de ruta es que un inversor ponga dinero a fondo perdido para la regeneración del Sevilla”.

Y respecto a la situación puntual del defensor, añadió: “El día que me digan que me tengo que ir, me iré. Respecto a Sergio, conozco por su entorno que hay suscrito un proceso para comenzar una due diligence. Esa pregunta es más para comprador y vendedor”.

