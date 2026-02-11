¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo a jugar con Al-Nassr y contra quién será su regreso?

Al-Nassr extraña a su mejor jugador, a su estrella, a su goleador. Cristiano Ronaldo no juega desde hace varias semanas y, aunque el equipo ha logrado mantener el nivel, tener al portugués siempre representa un plus importante dentro del campo.

El astro luso tuvo diferencias con la liga por algunas decisiones que consideró injustas, especialmente en comparación con Al-Hilal, el club más poderoso de la Saudi Pro League actualmente. Además, Cristiano intentó evitar el traspaso de Karim Benzema, pero no logró impedirlo, lo que aumentó su frustración.

Debido a estas situaciones, CR7 decidió no participar en los últimos dos partidos de liga y tampoco viajó para los encuentros de la AFC Cup, incluyendo el duelo que su equipo disputó hoy como visitante ante el FK Arkadag que terminó en triunfo por 1-0.

Mientras tanto, jugadores, cuerpo técnico y aficionados están a la espera de su regreso al campo. Todos quieren verlo seguir anotando goles y acercarse a la histórica marca de los 1000 tantos como profesional, un récord que cada vez está más cerca.

¿Cuándo vuelve Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo regresaría a jugar este fin de semana. Al-Nassr visitará a Al-Fateh en una nueva jornada de la Saudi Pro League, desde las 11:30 horas de la CDMX, y se espera que CR7 se reincorpore al equipo en este encuentro que será vital en la lucha por el primer lugar de la tabla.

