¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Hoffenheim por la Bundesliga 2025-26

Desde las 11:30 horas de la CDMX, Bayern Múnich recibe a Hoffenheim por la jornada 21 de la Bundesliga, en busca de un triunfo clave en el certamen local, donde se mantiene como líder en soledad. Los Bávaros saben que no pueden dejar puntos en el camino para sostener su ventaja en la pelea por el título.

La reciente victoria de Borussia Dortmund metió presión sobre el conjunto dirigido por Vincent Kompany, que necesita ganar para conservar una diferencia de seis puntos y no complicarse en la recta final del campeonato. En 20 partidos disputados, Bayern acumula 16 triunfos, 3 empates y apenas una derrota.

Del otro lado estará Hoffenheim, un rival exigente que viene realizando una muy buena temporada. La visita ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones y, en caso de conseguir una victoria, podría recortar distancias con el Bayern, que sigue siendo el principal candidato a quedarse con la Bundesliga.

La alineación del Bayern Múnich para recibir a Hoffenheim

Manuel Neuer

Josip Stanisic

Dayot Upamecano

Min Jae Kim

Alphonso Davies

Michael Olise

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Serge Gnabry

Lennart Karl

Harry Kane

La alineación de Hoffenheim para visitar al Bayern Múnich

Oliver Baumann

Vladimir Coufal

Robin Hranac

Ozan Kabak

Albian Hajdari

Andrej Kramaric

León Avdullahu

Grischa Prömel

Max Moerstedt

Bazoumana Touré

Fisnik Asllani

