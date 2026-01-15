Mientras en Manchester City gana 30,84 millones, el salario que podría pagar Real Madrid a Erling Haaland

Real Madrid atraviesa una de sus peores crisis futbolísticas en años. El equipo se encuentra sin entrenador, eliminado de la Copa del Rey, por debajo del Barcelona en la liga española y además perdió la final de la Supercopa de España 2026. Habrá que ver cómo termina la temporada el conjunto que actualmente dirige Álvaro Arbeloa y si el próximo proyecto podrá devolver a la institución al lugar que se merece.

En las últimas horas surgió un fuerte rumor sobre la posibilidad de fichar a Erling Haaland y formar uno de los ataques más potentes del fútbol europeo. De acuerdo a lo que revelaron Florian Plettenberg y Patrick Berger, la idea del Real Madrid es contratar al noruego después del Mundial, viéndolo como un salvador para el equipo.

En caso de concretarse, el club español tendría piezas muy importantes en la delantera y podría aspirar a pelear por todos los títulos. Un tridente Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Haaland puede llegar a ser uno de los mejores de los últimos años, aunque también corre el riesgo de no funcionar por los egos dentro de la plantilla.

¿Cuánto podría ganar Haaland en Real Madrid?

Actualmente, el noruego percibe 30,84 millones de euros al año en Manchester City, y los españoles deberían igualar o acercarse a esa cifra para convencerlo de sumarse al club, sabiendo que es una parte muy importante del proyecto del club de la Premier League.

Hoy por hoy, los futbolistas mejor pagos del Madrid son Kylian Mbappé, que gana poco más de 32 millones al año, y Vinícius Jr., quien recibe 30 millones, según la misma fuente citada anteriormente.

La llegada de Haaland significaría un refuerzo de enorme peso para el proyecto merengue, aunque habrá que ver si el tridente ofensivo logra funcionar y devolver al Real Madrid a la élite europea después de temporadas más que complicadas.

En síntesis