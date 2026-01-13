Real Madrid comenzó la semana sin entrenador tras confirmarse la salida de Xabi Alonso del cargo. El técnico español no continuó luego de la durísima derrota por 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, un golpe que terminó de desgastar un proyecto que nunca terminó de convencer en la Casa Blanca.

Puertas adentro, existen dos versiones sobre su salida. Por un lado, desde la directiva consideran que Xabi no estuvo a la altura de las circunstancias y que su ciclo estaba cumplido. Por otro, distintas fuentes aseguran que la decisión habría sido del propio entrenador, cansado del ego de algunos futbolistas, del poder que tenían dentro del vestidor y de la falta de respaldo por parte de los dirigentes.

Mientras el club define los próximos pasos, Álvaro Arbeloa, quien dirigía al Real Madrid Castilla, será el encargado de tomar las riendas del primer equipo de manera interina. Su continuidad dependerá de los resultados, mientras la dirigencia analiza nombres para ocupar definitivamente el banquillo.

Según informó Fabrizio Romano, uno de los candidatos que más seduce a Florentino Pérez y la cúpula del club es Jürgen Klopp. En caso de que el alemán tenga intenciones de volver a dirigir, el Real Madrid estaría dispuesto a presentarle una oferta formal para que sea el reemplazante de Xabi Alonso.

Florian Plettenberg agregó en Sky Sports la misma información que Romano y reveló que en caso de que la directiva del equipo español le hago una oferta formal para hacerse cargo del equipo, la analizaría con seriedad.

Las declaraciones de Jürgen Klopp

Sin embargo, el exentrenador del Liverpool fue claro y rompió el silencio sobre los rumores. “Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, afirmó Klopp en diálogo con Servus TV. Además, explicó su postura actual: “Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí”.

Klopp también se refirió a la salida de Xabi Alonso y mostró su apoyo al español: “Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso, que demostró durante más de dos años en Leverkusen qué talento tan extraordinario es como entrenador, tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después”.

Por último, el alemán analizó el contexto que rodeó al exDT merengue: “Si tomas el relevo de un entrenador legendario como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy clara de dirigir a su equipo, es muy difícil llegar y cambiar las cosas. Eso es lo que provocó que la situación fuera demasiado complicada para Xabi Alonso. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador”.

