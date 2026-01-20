Real Madrid se quedó sin entrenador hace unos días tras confirmarse la salida de Xabi Alonso. El técnico había sido elegido para un proyecto a largo plazo, pero los resultados no acompañaron y la directiva decidió terminar el vínculo antes de lo previsto.

Por ahora, el club confió en Álvaro Arbeloa como solución temporal mientras analiza las distintas opciones para ocupar el banquillo. La idea es tomar la decisión correcta y evitar cometer errores similares a los que tuvieron con otros entrenadores recientes.

En medio de estos movimientos, uno de los nombres que más ha sonado es el de Jürgen Klopp. El alemán decidió alejarse de los banquillos tras su exitoso paso por Liverpool y, según sus declaraciones, no tendría intenciones de volver a entrenar por ahora.

Klopp habló recientemente con Andrés Weiss sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid si recibiera un llamado de Florentino Pérez. El entrenador fue muy claro al respecto y dejó en evidencia su postura sobre los rumores.

Las declaraciones de Klopp

“Cuando construimos nuestra casa, mi mujer quería dejar espacio en la sala de trofeos, y le dije que no se preocupara porque no habría más trofeos. No me ilusiono cuando el Madrid muestra interés en mí, porque en realidad no lo hacen, es solo un revuelo mediático”, expresó Klopp sobre la situación.

Por el momento, todo indica que el alemán seguirá alejado de la dirección técnica y que Real Madrid tendrá que seguir evaluando otras alternativas para su banquillo mientras Arbeloa continúa como solución temporal, tratando de conseguir los mejores resultados posibles.

En síntesis