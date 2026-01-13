Xabi Alonso ya es historia en Real Madrid y Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del club merengue, aunque lo será de manera interina hasta junio. Es por eso que se espera que el club merengue contrate a un técnico a partir de la próxima temporada.

Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Lionel Scaloni y hasta el propio Álvaro Arbeloa son algunos de los nombres relacionados con el banquillo del Real Madrid. En este sentido, le consultamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que realice un análisis de la situación y dé un pronóstico sobre quién será el próximo entrenador del conjunto español.

El próximo entrenador de Real Madrid según la IA

Gemini dio varias opciones, pero su pronóstico es que Jürgen Klopp será el nuevo entrenador. La IA marca que Florentino Pérez, después de buscar un perfil joven como el de Xabi Alonso, querrá contratar a un técnico con experiencia y personalidad y el alemán encaja en esa idea.

Asimismo, ‘Gemini’ remarca que Jürgen Klopp estaría libre y eso facilitaría las negociaciones. “Con una plantilla que probablemente tenga a Mbappé, Vinícius, Bellingham y Valverde en su plenitud física, el estilo Heavy Metal de Klopp encaja mejor que el juego posicional de Xabi Alonso”, comentó la IA.

Jürgen Klopp y Zinedine Zidane son candidatos en Real Madrid (Getty Images)

Sin embargo, a ‘Gemini’ le remarcamos que el técnico alemán admitió en varias ocasiones que no quiere volver a dirigir y que está contento en su rol actual con Red Bull. Por eso es que le consultamos a la IA si cree que Jürgen Klopp cambiaría su opinión en caso de que Real Madrid lo busque de manera concreta.

La Inteligencia Artificial de Google recapacitó y contestó que Jürgen Klopp no cambiaría su pensamiento. De esta manera, realizó de nuevo el pronóstico y llegó a la conclusión de que el nuevo entrenador de Real Madrid será Zinedine Zidane, siempre y cuando el francés no tome el mando de su selección nacional luego del Mundial 2026.

Aunque ‘Gemini’ abre el juego a una opción sorpresa y esta sería que Álvaro Arbeloa se quede en Real Madrid si es que logra ganar la Champions League o LaLiga. El futuro en el club merengue es incierto pero con el correr de los meses se sabrá con más precisión quién será el encargado de estar al mando.

En síntesis