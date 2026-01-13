La historia de Xabi Alonso con Real Madrid llegó a su fin este lunes, luego del comunicado del club merengue anunciando la salida del entrenador español. El ciclo del técnico tolosarra duró tan solo seis meses y no cumplió con lo que se esperaba de él.

Su salida se dio después de la derrota con Barcelona en la final de la Supercopa de España y de un polémico episodio con Kylian Mbappé que se viralizó en redes sociales. Menos de 24 horas después del anuncio, Xabi Alonso se despidió del Real Madrid.

El comunicado de Xabi Alonso

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, comenzó escribiendo el entrenador español en su cuenta de Instagram.

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible“, agregó Xabi Alonso en su mensaje de despedida hacia el Real Madrid.

El mensaje de Xabi Alonso (@xabialonso)

El futuro de Xabi Alonso y de Real Madrid

El futuro del técnico español es incierto, pero Xabi Alonso es muy valorado en el mundo del futbol y más pronto que tarde se espera que ya tenga un nuevo equipo. Liverpool podría ser un destino posible en caso de que Arne Slot no continúe tras una temporada que viene siendo irregular por parte de los Reds.

En cuanto al club merengue, Álvaro Arbeloa, quien estaba en el Real Madrid Castilla, será el entrenador del primer equipo al menos hasta que finalice la temporada ya que la intención de Florentino Pérez sería la de contratar un técnico de renombre para la próxima campaña.

En síntesis