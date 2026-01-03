Radamel Falcao se encuentra sin equipo luego de la finalización de su contrato en Millonarios. No obstante, el Tigre de Santa Marta no tiene planeado retirarse por el momento y está muy cerca de firmar por un equipo de Sudamérica que jugará la Copa Libertadores 2026.

Se trata de Cerro Porteño. El equipo paraguayo fue el campeón del Torneo Clausura 2025 y busca comenzar el año con el fichaje de Falcao como refuerzo estrella. La propia directiva del Ciclón confirmó el interés y reveló que en los próximos días llegará la oferta formal.

Radamel Falcao con la playera de Cerro Porteño (Imagen generada con la IA de Google Gemini)

De concretarse, el delantero con pasado en FC Porto y Atlético de Madrid, entre otros, volvería a ponerse un uniforme luego de un semestre de inactividad. Cabe recordar que Radamel cumplirá 40 años el 10 de febrero, pero sus seis goles en 13 partidos con Millonarios confirman su vigencia.

Varios interesados en Falcao

Además de Cerro Porteño, el Emelec de Ecuador también lo fijó como objetivo. No obstante, los Eléctricos tienen deudas con sus propios jugadores y con acreedores, motivo por el cual recibieron más de nueve sanciones por la FIFA.

En la misma línea, clubes del futbol argentino como Gimnasia La Plata y Tigre también lo sondearon, pero ni el proyecto deportivo ni la capacidad económica iguala a lo que ofrece el Ciclón.

Cerro Porteño es parte del Bombo 2 de la Copa Libertadores

El conjunto paraguayo quedó en el segundo grupo de equipos en orden de importancia de cara al sorteo. Comparten el Bombo 2 con Lanús, Libertad de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Corinthians, Bolivar, Cruzeiro y Universitario de Perú. En otras palabras, no podrán cruzarse con ninguno de estos equipos en la fase de grupos.

