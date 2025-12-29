Ni James Rodríguez ni Falcao: este es el ídolo colombiano de Richard Ríos

La Selección de Colombia espera con gran ilusión el Mundial 2026. El conjunto comandado por Néstor Lorenzo estuvo muy cerca de ganar la Copa América 2024 y fue uno de los mejores combinados en las Eliminatorias Sudamericanas. Además, cuenta con una gran camada de futbolistas que hacen soñar a sus aficionados.

Si bien hay futbolistas como James Rodríguez o Luis Díaz que aportan experiencia, también hay otros más jóvenes que están dando sus primeros pasos en Europa como Richard Ríos. Precisamente este futbolista dio el salto al Benfica luego de su exitoso paso por Palmeiras y hoy por hoy es una pieza clave tanto para José Mourinho en el equipo portugués como para Lorenzo en Colombia.

Ahora bien, durante el parón internacional de septiembre, justo después de la clasificación de Colombia al Mundial 2026, Richard habló a corazón abierto con la prensa sobre su ídolo cafetero. Para sorpresa de muchos, no se trata ni de James Rodríguez ni de Radamel Falaco. Por el contrario, es Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero en la final de la Copa América 2024 (GETTY IMAGES)

“Es un privilegio jugar con el 10, con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días se lo agradezco por estar conmigo y todos los días le agradezco a Dios por tenerme jugando con él, no saben la felicidad enorme que me da tenerlo a una persona que un día veía por televisión y ahora estar acá”, manifestó Ríos en esa oportunidad.

¿Dónde juega Juan Fernando Quintero actualmente?

Actualmente, Juanfer Quintero es jugador del River Plate de Argentina, club con el que brilló y ganó la recordada Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu con gol incluido. Sin embargo, no permaneció en el club después de ese hito.

Por el contrario, en 2020 se marchó a Shenzhen FC, luego regresó a River en enero de 2022 y luego fichó por Racing y América de Cali antes de su segundo regreso al Millonario de la mano de Marcelo Gallardo.

