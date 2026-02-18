En la última década, el Club de Futbol Monterrey se ha caracterizado por su agresivo comportamiento en los libros de pases, invirtiendo en fichajes y realizando contrataciones importantes. Sin embargo, no todas las incorporaciones que han llegado a ‘La Pandilla’ han tenido el impacto deseado en el primer equipo del cuadro regio.

Publicidad

Publicidad

Como el futbol es muy dinámico y cada jugador se desenvuelve en forma diferente en cada contexto, hay futbolistas que prometían poco y que tuvieron un ascenso en sus carreras. Ese es el caso que es noticia en estas horas: un ex Rayados que fracasó en el club será el refuerzo estrella de Boca Juniors, el emblemático club sudamericano.

El equipo argentino ha tenido un rol menos protagónico en esta ventana de principio de año, luego de haber hecho hace seis meses un mercado fuerte (por ejemplo, con llegadas como la de Leandro Paredes). Por ello, el nombre destacado de este libro es el de Adam Bareiro, que en las últimas horas llegó a un acuerdo total para sumarse al ‘Xeneize’.

Adam Bareiro en su tiempo en Rayados [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Luego de arduas negociaciones, el centrodelantero paraguayo dejará Fortaleza de Brasil para incorporarse a las filas del conjunto azul y oro. Así, es la contratación rutilante para buscar ganar la Copa Libertadores. Boca Juniors regresa este año a la fase de grupos del torneo de CONMEBOL tras dos ediciones sin llegar, y buscará comprar goles con esta adquisición.

Con este movimiento, Adam Bareiro completa uno de los pases más importantes de su carrera profesional. En el pasado, el futbolista guaraní pudo representar a otros clubes poderosos como el Monterrey, pero allí no pudo triunfar: en ‘La Pandilla’ sólo jugó ¡8 partidos! en total, con apenas 346 minutos, período donde convirtió un gol y dio una asistencia.

ver también Matías Almeyda confesó qué tan cerca estuvo de ser DT de Rayados: “En su momento…”

Adam Bareiro había llegado a Rayados en 2018 como una “apuesta joven” para reforzar la ofensiva albiazul. No obstante, no tuvo una adaptación adecuada y terminó marchándose muy pronto. Tras aquella experiencia, sólo volvió seis meses a México para jugar en San Luis, club donde tampoco dejó un gran recuerdo: apenas once actuaciones, con un saldo de dos tantos y un solo pase-gol en 609 minutos totales.

Publicidad

Publicidad

Hoy, a sus 29 años de edad, el atacante retorna a Argentina y será vendido en ¡3 millones de dólares! que Boca Juniors deberá a pagar a corto plazo. Para colmo, el ‘Xeneize’ deberá abonarle la mitad a River Plate, su archirrival… que es dueño de la mitad del pase del ‘9’. Juan Román Riquelme vuelve a jugarse una ficha cuestionada por todos y sin un pasado brillante en los grandes equipos que jugó. ¿Le dará buenos frutos?

ver también ¿Cerca de Funes Mori? Cómo quedó Berterame entre los goleadores históricos de Rayados de Monterrey

El único gol de Adam Bareiro en los Rayados de Monterrey: