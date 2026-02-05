La ventana de transferencias de la Liga MX entra en su etapa cúlmine y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, uno de los clubes que acaba de reforzarse con un futbolista de ataque es Cruz Azul, quien suma al delantero Christian Ebere desde Nacional de Uruguay, equipo campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones: 1971, 1980 y 1988.

Acorde a la información aportada por el periodista César Luis Merlo, el nigeriano de 27 años arriba a la Máquina Cementera para firmar por tres años, hasta diciembre del 2028. Cabe añadir que este traspaso también se facilitó por la salida de Camilo Cándido precisamente rumbo al Bolso, que liberó una plaza de extranjero. Acorde al comunicador Santiago Acevedo, los mexicanos abonarán aproximadamante $1.800.000 dólares.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La operación representa un doble beneficio: incorporar un refuerzo aprobado por cuerpo técnico y directiva mientras se optimiza la plantilla de cara a la próxima temporada de la Liga MX. Su llegada promete darle un nuevo aire al ataque celeste y aumentar las opciones en ataque de Nicolás Larcamón, algo que parece no haber terminado ya que se trabaja de igual manera en el posible arribo de Joao Pedro Galvao desde Atlético San Luis.

Dentro de los principales logros del futbolista en su carrera como profesional, en 2015 el fue campeón con la Selección Nigeriana del Mundial Sub-17 que se jugó en Chile. Además, también fue campeón de la Liga de Uruguay con el Tricolor el año pasado.

¿Cómo fue el ciclo de Christian Ebere en Nacional?

ver también ¿Nicolás Larcamón lo permitirá? El grave problema que se le viene a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc

Desde su arribo a inicios del 2024, el jugador no ha tenido tanto rodaje, a tal punto que estuvo a préstamo 6 meses en Plaza Colonia para sumar rodaje. Sacando ese semestre, el futbolista fue parte de 29 partidos, siendo titular en apenas 8 ocasiones. Marcó 6 goles y realizó 2 asistencias. También atravesó una operación en su rodilla a mediados de 2024.

Publicidad

Publicidad

En síntesis