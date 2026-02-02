Este lunes en CONMEBOL se llevó a cabo el primer paso para que los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer que así lo ameriten puedan volver a disputar la Copa Libertadores. Y es que desde 2016 que se jugó la última edición para los equipo mexicanos se perdió un gran nivel puesto que todo cambió y ahora podrían volver.

Hay que recordar que para 2017 la Conmebol hizo un cambio de formato a todo un año, por lo que en la Liga MX esto chocaba con las Liguillas y desde luego la Concachampions. Esto llevó a que la Concacaf hiciera ciertas regulaciones para que este mismo torneo terminara por ya no existir principalmente para los que están en la Conferedación.

¿Regresa la Liga MX a la Libertadores?

Sin embargo, el día de hoy de acuerdo con el periodista Iván Buela dio a conocer que por parte de Conmebol ya prepararon la documentación para que algunos clubes de México y de Estados Unidos puedan competir en la próxima edición de la Copa Libertadores en 2027, por lo que el plan contempla un par de cupos por confederación.

De acuerdo con la misma fuente uno sería por invitación directa y el otro sería por mérito deportivo. Se espera que en los próximos meses esta propuesta sea enviada a los presidentes de la competencia y se pueda dar una resolución favorable, por lo que esta oportunidad podría estar más cerca para los clubes nacionales.

¿Qué clubes podrían ir?

Cabe mencionar que uno de los equipos que ha estado enfrentándose a equipos de Conmebol viene de la MLS y es el Inter Miami, el cual podría ser invitado, mientras que el otro sería de la Liga MX, por lo que justamente ese sí dependería del mérito deportivo, posiblemente el campeón o el de mayor puntaje en un año, pero aún queda esperar.

