¿Por qué no juega Bruno Fernandes en Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26?

Desde las 14:15 hs de la CDMX, Manchester United recibe a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League en busca de conseguir otro triunfo importante. Los dirigidos por Rubén Amorim vienen de tener resultados irregulares a lo largo de la temporada y se alejaron de los primeros puestos, pero todavía mantienen opciones de ingresar a los puestos europeos.

Enfrente tendrán al Wolverhampton, que hasta el momento es el peor equipo del torneo. Después de 18 jornadas, solamente sumaron 2 puntos y todavía no conocen la victoria. Si bien falta mucho para el final de la temporada, el descenso parece cada vez más cercano para los Wolves.

El partido será clave para mantener la racha positiva del Manchester United y seguir sumando puntos que les permitan mantenerse cerca de la lucha por los puestos europeos.

Manchester United no contará con Bruno Fernandes en este partido. El portugués es una pieza clave en el mediocampo, pero estará ausente debido a una molestia que requiere descanso y recuperación antes de volver a sumar minutos.

¿Por qué no juega Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes se encuentra recuperándose de una lesión muscular en la pantorrilla. El jugador está en proceso de rehabilitación y se espera que en unas semanas esté disponible nuevamente para reforzar al Manchester United para lo que resta de la temporada.

