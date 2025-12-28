Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Cristiano Ronaldo convirtió 956 goles, los que anotó Lamine Yamal en su carrera

Mientras Cristiano Ronaldo sigue sumando goles históricos con 956 tantos, Lamine Yamal comienza a dejar su huella en el futbol con un prometedor inicio de carrera.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal: goles en su carrera.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal: goles en su carrera.

A lo largo de los años, Cristiano Ronaldo se consolidó como una figura histórica del futbol mundial. Ha brillado en Portugal, Inglaterra, España, Italia y ahora en Arabia Saudita, dejando su huella en cada club y en la selección portuguesa. Su constancia, profesionalismo y capacidad goleadora lo han convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia.

Publicidad

A sus 40 años, el ex Real Madrid sigue dando que hablar y todavía tiene grandes objetivos en su carrera profesional a pesar de que ya ha conseguido muchas cosas importantes.

Por su parte, Lamine Yamal representa la nueva generación de estrellas del fútbol. Desde su irrupción en el Barcelona, se ha destacado por su talento, velocidad y visión de juego, siendo considerado actualmente uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo.

Encuesta

¿Con quién te quedas?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En cuanto a los goles, Cristiano Ronaldo sigue sumando cifras históricas. Este sábado en la Saudí League anotó un doblete y se acerca cada vez más a los 1000 goles como futbolista profesional, alcanzando actualmente 956 goles entre clubes y selección.

Lamine Yamal, por su parte, ya ha registrado 40 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 34 goles fueron con el Barcelona, mientras que 6 los anotó con la Selección de España. Su último gol con el Barcelona se produjo el domingo 21 de diciembre por La Liga ante el Villarreal, mientras que con La Roja marcó un doblete el 5 de junio de 2025 frente a Francia en las semifinales de la UEFA Nations League.

Valor de mercado de CR7 vs. Lamine Yamal

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 77,6 millones de suscriptores, la cifra que alcanzó Lamine Yamal en su canal de YouTube

ver también

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 77,6 millones de suscriptores, la cifra que alcanzó Lamine Yamal en su canal de YouTube

En términos de valor económico, Lamine Yamal es actualmente el jugador mejor cotizado del mundo según Transfermarkt, con un valor de 200 millones de euros, reflejando su tremendo potencial y proyección futura. Cristiano Ronaldo, pese a su legendaria carrera, está tasado en 12 millones de euros, mostrando que su valor actual se basa más en experiencia y legado que en potencial económico.

Publicidad

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo alcanzó los 956 goles profesionales tras anotar un doblete en Arabia Saudita.
  • Lamine Yamal posee un valor de mercado de 200 millones de euros, el mayor actualmente.
  • El delantero Lamine Yamal registra 40 goles totales, con 34 anotados en el Barcelona.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?
UEFA

¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?

Naoya Inoue acepta una pelea con Bam Rodríguez con una sola condición
Boxeo

Naoya Inoue acepta una pelea con Bam Rodríguez con una sola condición

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo