Las alineaciones de Liverpool vs. Manchester United por la Jornada 8 de la Premier League 2025-26

Tras la fecha FIFA, regresó la acción en las principales ligas del mundo y uno de los encuentros más esperados por los aficionados es el que protagonizan Liverpool y Manchester United en Anfield, por la jornada 8 de la Premier League.
Dos gigantes del fútbol inglés se enfrentan nuevamente en un duelo que promete emociones, intensidad y mucha historia. El partido comienza a las 9:30 hs de la CDMX y marcará un punto clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato.
El conjunto dirigido por Arne Slot llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras caer 2-1 ante Chelsea en la jornada anterior. A pesar del tropiezo, los “Reds” se mantienen en la parte alta de la tabla y buscan recuperar el segundo puesto perdido tras la victoria del Manchester City.
Por su parte, el Manchester United de Ruben Amorim llega con una realidad diferente. Si bien consiguió un triunfo en su último compromiso ante Sunderland por 2-0, su rendimiento ha sido irregular a lo largo de la temporada. Los “Red Devils” alternan buenas y malas actuaciones, pero confían en que este clásico sea el punto de inflexión para empezar a escalar posiciones.
Alineación del Liverpool ante Manchester United
- Giorgi Mamardashvili
- Conor Bradley
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Milos Kerkez
- Ryan Gravenberch
- Alexis Mac Allister
- Dominik Szoboszlai
- Mohamed Salah
- Florian Wirtz
- Alexander Isak
DT: Arne Slot
Alineación del Manchester United para visitar Anfield
- Senne Lammens
- Leny Yoro
- Matthijs de Ligt
- Luke Shaw
- Amad Diallo
- Casemiro
- Bruno Fernandes
- Patrick Dorgu
- Bryan Mbeumo
- Matheus Cunha
- Benjamin Seskó
DT: Ruben Amorim