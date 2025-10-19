Las alineaciones de Liverpool vs. Manchester United por la Jornada 8 de la Premier League 2025-26

Tras la fecha FIFA, regresó la acción en las principales ligas del mundo y uno de los encuentros más esperados por los aficionados es el que protagonizan Liverpool y Manchester United en Anfield, por la jornada 8 de la Premier League.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la anotación de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Dos gigantes del fútbol inglés se enfrentan nuevamente en un duelo que promete emociones, intensidad y mucha historia. El partido comienza a las 9:30 hs de la CDMX y marcará un punto clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El conjunto dirigido por Arne Slot llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras caer 2-1 ante Chelsea en la jornada anterior. A pesar del tropiezo, los “Reds” se mantienen en la parte alta de la tabla y buscan recuperar el segundo puesto perdido tras la victoria del Manchester City.

Por su parte, el Manchester United de Ruben Amorim llega con una realidad diferente. Si bien consiguió un triunfo en su último compromiso ante Sunderland por 2-0, su rendimiento ha sido irregular a lo largo de la temporada. Los “Red Devils” alternan buenas y malas actuaciones, pero confían en que este clásico sea el punto de inflexión para empezar a escalar posiciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Messi ganó 130 millones de dólares esta temporada, lo que recibió Lamine Yamal

Alineación del Liverpool ante Manchester United

Giorgi Mamardashvili

Conor Bradley

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Ryan Gravenberch

Alexis Mac Allister

Dominik Szoboszlai

Mohamed Salah

Florian Wirtz

Alexander Isak

DT: Arne Slot

Alineación del Manchester United para visitar Anfield