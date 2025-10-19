Sorpresa en la Jornada 8 de la Premier League 2025-26. Liverpool recibió a Manchester United este domingo en el clásico inglés y los Diablos Rojos lograron imponerse por 2-1 gracias a un tanto de Harry Maguire sobre el final. Un resultado inesperado (no sucedía desde 2016 en Anfield) que también celebró el Arsenal.

Harry Maguire le dio la victoria a Manchester United (GETTY IMAGES)

Los Gunners habían vencido por la mínima a Fulham el sábado y se habían asegurado terminar la jornada en la cima de la tabla. Sin embargo, Liverpool tenía la oportunidad de quedar a un punto si conseguía salir victorioso en su duelo contra el United, algo que no terminó sucediendo. De esta manera, Arsenal sacó tres unidades de ventaja sobre el nuevo escolta: Manchester City.

Los Reds, por su parte, sumaron su cuarta derrota consecutiva -contando todas las competencias- y quedaron en la tercera posición con 15 puntos, los mismos que la gran sorpresa de la temporada hasta el momento, el Bournemouth de Iraola. La última vez que Liverpool ganó por Premier League fue el 20 de septiembre en el derby ante Everton.

Por otro lado, Manchester United llegó a los 13 puntos y escaló hasta la novena posición, pero a un solo punto de Chelsea, quinto clasificado. Los comandados por Ruben Amorim todavía no encuentran regularidad, pero registra dos importantes triunfos, precisamente ante los Blues y este domingo contra Liverpool.

