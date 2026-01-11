Real Madrid tiene una ausencia de peso en la alineación inicial para disputar el clásico contra Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 13:00 hs (CDMX), pero el máximo goleador de la Casa Blanca no saltará al campo desde el arranque.

Kylian Mbappé es una pieza inamovible para Xabi Alonso, pero sufrió un esguince de rodilla que lo apartó de los partidos contra Real Betis por LaLiga y ante Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa.

No obstante, Kylian logró recuperarse para la final con Barcelona e incluso Real Madrid utilizó su imagen a la hora de anunciar el encuentro este mismo domingo, pero el entrenador merengue optó por dejarlo en el banco de suplentes para no forzarlo desde el inicio.

Ahora bien, la sorpresa estuvo en que Gonzalo García no fue el elegido para el centro del ataque. Este canterano categoría 2004 empezó a tener oportunidades importantes de la mano de Xabi Alonso y ha respondido con creces cada vez que Mbappé no estuvo disponible.

Gonzalo fue nada más y nada menos que el goleador del Mundial de Clubes 2025 y recientemente le marcó un triplete a Real Betis. Sin embargo, también será suplente y el ataque estará conformado por Vinícius, Rodrygo y Jude Bellingham.

La alineación CONFIRMADA de Real Madrid vs. Barcelona

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Raúl Asencio

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Aurelien Tchouaméni

Eduardo Camavinga

Arda Güller

Rodrygo

Jude Bellingham

Vinícius Júnior

DT: Xabi Alonso

