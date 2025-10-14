Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones de dólares, la que acumuló Kylian Mbappé

Hay jugadores que fueron el pasado y que siguen siendo el presente, mientras que otros son el presente y también serán el futuro. Uno de los que más enamoró a los fanáticos con su fútbol antes y también ahora es Cristiano Ronaldo, considerado entre los mejores de la historia.

Por su parte, otro que está dando que hablar y que todavía tiene mucho por dar en el mejor equipo de la historia es nada más ni nada menos que Kylian Mbappé, quien cada partido se supera a sí mismo. Kiki es uno de los mejores del mundo actualmente.

El astro portugués, a sus 40 años, sigue cumpliendo objetivos en su carrera a pesar de tenerlo prácticamente todo, tanto económicamente como deportivamente. Sin embargo, CR7 siempre va por más, buscando nuevos retos y récords en el fútbol mundial.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg hace unos días, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en alcanzar el estatus de billonario. Su fortuna asciende a 1.400 millones de dólares, un patrimonio que asegura su bienestar y el de su familia para toda la vida.

Mientras tanto, Kylian Mbappé ha acumulado una cantidad significativa de dinero en pocos años de carrera y se espera que siga aumentando su patrimonio hasta el final de su etapa profesional. Según Celebrity Net Worth, el futbolista francés del PSG tiene un patrimonio de 250 millones de dólares.

Valor de mercado: Mbappé vs. Cristiano Ronaldo

Según el sitio especializado Transfermarkt, Mbappé es uno de los futbolistas mejor cotizados del mundo actualmente, con un valor de 180 millones de euros. En comparación, Cristiano Ronaldo tiene un valor de mercado mucho menor, de solo 12 millones de euros, debido a su edad.

