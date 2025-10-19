¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Getafe vs. Real Madrid por la Jornada 9 de LaLiga 2025-26

Luego de la fecha FIFA, el Real Madrid vuelve a jugar por la liga española e irá en búsqueda de recuperar el liderato que perdió este sábado tras el triunfo del Barcelona sobre Girona. A las 13:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentan a Getafe por la novena jornada de LaLiga y, en caso de conseguir los tres puntos, volverán a ser líderes en soledad del torneo.

El equipo merengue ha tenido un buen torneo hasta el momento, con siete victorias y una sola derrota ante el Atlético Madrid en el derbi. En la última jornada, los blancos se impusieron 3-1 al Villarreal, mostrando su potencial ofensivo.

Los locales, Getafe, han sido muy irregulares hasta el momento, sumando solo 11 puntos de 24 disputados. Buscarán dar el batacazo de local en su estadio y sumar un triunfo que les permita escalar posiciones y acercarse a la parte media de la tabla.

Alineación del Getafe para recibir al Real Madrid

David Soria

Kiko Femenía

Djené

Domingos Duarte

Abdel Abqar

Diego Rico

Mauro Arambarri

Luis Milla

Mario Martín

Adrián Liso

Borja Mayoral

Alineación del Real Madrid para visitar a Getafe