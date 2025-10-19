Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Getafe vs. Real Madrid por la Jornada 9 de LaLiga 2025-26

El conjunto que dirige Xabi Alonso visita al Getafe con el objetivo de recuperar el liderato en la liga española tras la victoria del Barcelona ante Girona.

Por Ramiro Canessa

Getafe vs. Real Madrid por LaLiga.
© Getty ImagesGetafe vs. Real Madrid por LaLiga.

Luego de la fecha FIFA, el Real Madrid vuelve a jugar por la liga española e irá en búsqueda de recuperar el liderato que perdió este sábado tras el triunfo del Barcelona sobre Girona. A las 13:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentan a Getafe por la novena jornada de LaLiga y, en caso de conseguir los tres puntos, volverán a ser líderes en soledad del torneo.

Publicidad
Mientras Messi ganó 130 millones de dólares esta temporada, lo que recibió Lamine Yamal

ver también

Mientras Messi ganó 130 millones de dólares esta temporada, lo que recibió Lamine Yamal

El equipo merengue ha tenido un buen torneo hasta el momento, con siete victorias y una sola derrota ante el Atlético Madrid en el derbi. En la última jornada, los blancos se impusieron 3-1 al Villarreal, mostrando su potencial ofensivo.

Los locales, Getafe, han sido muy irregulares hasta el momento, sumando solo 11 puntos de 24 disputados. Buscarán dar el batacazo de local en su estadio y sumar un triunfo que les permita escalar posiciones y acercarse a la parte media de la tabla.

Tras la anotación de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

ver también

Tras la anotación de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Alineación del Getafe para recibir al Real Madrid

  • David Soria
  • Kiko Femenía
  • Djené
  • Domingos Duarte
  • Abdel Abqar
  • Diego Rico
  • Mauro Arambarri
  • Luis Milla
  • Mario Martín
  • Adrián Liso
  • Borja Mayoral
Publicidad

Alineación del Real Madrid para visitar a Getafe

  • Thibaut Courtois
  • Fede Valverde
  • Éder Militão
  • David Alaba
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Jude Bellingham
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Rodrygo
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones de dólares, la que acumuló Mbappé
Futbol Internacional

Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones de dólares, la que acumuló Mbappé

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Islandia vs. Francia?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Islandia vs. Francia?

El mejor jugador de la historia del futbol según Mbappé: “Es el número uno”
Futbol Internacional

El mejor jugador de la historia del futbol según Mbappé: “Es el número uno”

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Fiorentina por la Serie A?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Fiorentina por la Serie A?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo