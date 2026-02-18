¿Por qué no juegan Sadio Mané y João Félix en Al-Nassr vs. FK Arkadag por la Copa AFC 2025-26?

Al-Nassr se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa AFC 2025-26 frente a FK Arkadag, pero lo hace sin dos de sus nombres más pesados en la alineación inicial. La decisión sorprendió a muchos, considerando la importancia del encuentro.

Al igual que sucedió con Cristiano Ronaldo, el entrenador Jorge Jesus optó por administrar las cargas físicas. La intención es cuidar a sus principales figuras en medio de un calendario apretado. El equipo viene de una seguidilla intensa de partidos y el desgaste empieza a notarse.

La determinación no responde a molestias físicas ni a sanciones disciplinarias. Tanto Mané como João Félix están en buenas condiciones y disponibles para jugar. Simplemente no fueron considerados para arrancar desde el primer minuto.

El partido de ida terminó 1-0 a favor de los árabes que ahora en su casa tendrían que cerrar la serie sin problemas para clasificarse a la próxima instancia de la competición.

Ambos están en el banquillo y podrían sumar minutos

Pese a no iniciar como titulares, los dos atacantes integran el banco de suplentes. Esto les abre la puerta a tener participación en la segunda mitad si el equipo los necesita. En caso de que la serie se complique, ambos tendrán la oportunidad de sumar minutos.

En síntesis