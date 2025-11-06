Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia tras su entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en la que habló de varios temas y dejó frases polémicas que rápidamente dieron que hablar. El portugués, fiel a su estilo, no se guardó nada y volvió a dejar en claro por qué siempre está en el centro de la escena.

Publicidad

Publicidad

Durante la charla, Morgan le recordó todos los goles que ha anotado a lo largo de su impresionante carrera y fue ahí cuando Cristiano lanzó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia el histórico futbolista brasileño Pelé.

El periodista le dijo que anotó 948 goles en su carrera profesional y fiel a su estilo dejó un picante mensaje que fue dirigida de manera directa al brasileño: “Todos con video.”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Un mensaje directo a Pelé y un nuevo objetivo para Cristiano

Cabe recordar que durante muchos años se decía que Pelé había anotado más de 1000 goles en su carrera, aunque nunca hubo pruebas concretas para confirmarlo. En cambio, cada uno de los tantos de Cristiano Ronaldo están registrados oficialmente, algo que el propio jugador quiso remarcar con su comentario.

Actualmente, Cristiano es el máximo goleador de la historia del futbol, superando todas las marcas que parecían inalcanzables. Detrás de él se encuentra Lionel Messi, quien también continúa agrandando sus números, aunque el portugués mantiene una ventaja que lo consolida en la cima.

ver también Cristiano Ronaldo se autoproclamó el hombre más famoso del mundo

El próximo gran objetivo de Cristiano Ronaldo en su carrera profesional es alcanzar los 1000 goles oficiales, una meta que parece cada vez más cercana y que lo motiva a seguir compitiendo al máximo nivel. A sus 40 años, dejó en claro que es un animal competitivo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis