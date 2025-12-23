Es tendencia:
¿Por qué el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo juega la AFC Champions League Two y no la AFC Champions League Elite?

Descubre la razón por la cual el 'Bicho' y su club no disputan este año el certamen más prestigioso del continente.

Por Martín Zajic

El Al-Nassr de CR7, relegado a la segunda competición.
El Al-Nassr de CR7, relegado a la segunda competición.

Cristiano Ronaldo se ha acostumbrado, a lo largo de toda su carrera, a competir al más alto nivel y disputar siempre las competencias más importantes y reconocidas. Sin embargo, en el futbol de Arabia Saudita, al goleador portugués le ha tocado atravesar una situación poco agradable para él que lo deja fuera de las ‘grandes ligas’.

En esta temporada 2025/26 que está llegando a la mitad, su Al-Nassr está disputando la AFC Champions League Two. El ‘Two’, como uno pudiera imaginarse, significa que hay un ‘One’ o, al menos, una categoría superior. Y así lo es en efecto, en el estrato de torneos continentales de Asia. También se juega otra competencia más prestigiosa, pero de la cual CR7 no es parte.

En Asia, a nivel clubes, el certamen más celebre es la “AFC Champions League Elite”. Se trata de un campeonato con el mismo formato que el “Two”, pero con mayor nivel. En él participan los mejores equipos de las ligas más fuertes del continente asiático. Vendría a ser el equivalente a la popular UEFA Champions League, pero de Asia.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el portugués no juega el torneo Elite ya que no pudo clasificarse por tabla. Los dos mejores equipos de la Saudi Pro League sacan boleto a la AFC Champions League Elite, pero el del ‘Bicho’ no estuvo entre ellos. En el último campeonato, Al-Nassr terminó en el tercer lugar, por detrás de Al-Ittihad y Al-Hilal, que sí clasificaron al mismo a través de esta vía.

Por este motivo, como en la AFC Champions League Two no participan los clubes más ‘top’ del continente, Al-Nassr es el máximo favorito a ser campeón. Más allá de que al ex Madrid no le gusta no estar entre los mejores, es una buena oportunidad para el portugués. Si bien aún no pudo ganar títulos en su actual club, y este torneo se presenta como una chance inigualable de hacerlo.

