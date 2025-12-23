¡’Bicho’-time antes de Nochebuena! Cristiano Ronaldo tendrá un interesante desafío por delante en este miércoles 24 de diciembre. En un duelo de equipos poderosos, Al-Nassr recibirá en Arabia Saudita al Al-Zawraa de Egipto, por la continuidad de la AFC Champions League Two. A continuación, entérate las formaciones y dónde seguir el encuentro.

El Al-Nassr de CR7 es el único líder del Grupo D de esta AFC Champions League Two. El equipo del astro portugués observa a todos desde arriba, y tiene puntaje perfecto en esta primera ronda. Posee 15 puntos de 15 posibles, producto de cinco victorias consecutivas. Así, ya está clasificado a los dieciseisavos de final.

Por su parte, el Al-Zawraa lo sigue justo por detrás: es el único escolta del Grupo D de la competición internacional de Asia. El elenco egipcio presenta 9 unidades en cinco presentaciones, tras cosechar tres victorias y dos derrotas. Un empate este miércoles le asegurará también meterse en la siguiente fase del torneo.

¿Juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Zawraa?

Jorge Jesús, director técnico de Al-Nassr, confirmó este martes en rueda de prensa que el centrodelantero y gol del equipo árabe está convocado para el encuentro. En algunos partidos de esta competición, el portugués había recibido licencia para descansar de parte del CT, pero esta vez el ‘7’ pidió estar y todo indica que será titular.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr [Foto: Getty]

La probable alineación de Al-Nassr ante Al-Zawraa:

Bento .

. Sultan Al-Ghannam .

. Mohamed Simakan .

. Íñigo Martínez .

. Salem Alnajdi .

. Ali Al-Hassan .

. Marcelo Brózovic .

. Wesley .

. Sadio Mané .

. Joao Félix .

. Cristiano Ronaldo.

La probable alineación de Al-Zawraa ante Al-Nassr:

Jalal Hassan .

. Kadhim Raad Mohammed .

. Maytham Jabbar .

. Akam Hashem .

. Dhurgham Ismail .

. Clarence Bitang .

. Hasan Abdulkareem .

. Karar Nabeel .

. Nizar Mahmoud Al-Rashdan .

. Mahdi Al-Humaidan .

. Ibrahim Tomiwa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Al-Nassr vs. Al-Zawraa?

El partido correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la AFC Champions League Two se disputará este miércoles 24 de diciembre, en casa de Al-Nassr. El estadio Al-Alwwal Park de Riyadh será el anfitrión del encuentro, que dará comienzo a partir de las 10.00 horas del Centro de México (16.00 hora local).

¿Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Al-Zawraa por la AFC Champions League Two?

El compromiso internacional entre árabes y egipcios será transmitido en directo, a lo largo y ancho del territorio mexicano, en televisión por la señal de ESPN, y en forma online, vía streaming, por la plataforma Disney+ Premium. Serán las únicas dos pantallas donde se podrá sintonizar el partido del equipo de Cristiano Ronaldo en suelo nacional.