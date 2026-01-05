Hablar de la transformación del Manchester City es hablar directamente de Pep Guardiola. El entrenador español llegó a Inglaterra para cambiar la identidad del club y convertirlo en una potencia absoluta del futbol europeo, con un estilo marcado y una ambición que terminó dando resultados históricos.

Sin embargo, como ocurre con todos los grandes procesos, el ciclo estaría llegando a su fin. Según información de Sky Sports, todo apunta a que Guardiola dejará de ser el entrenador de los Citizens a partir de la próxima temporada, en una decisión que habría sido tomada de común acuerdo entre el técnico y la dirigencia.

La salida no se daría en medio de conflictos, sino como el cierre natural de una etapa dorada. Bajo el mando de Pep, el City no solo dominó el futbol inglés, sino que también logró el gran objetivo internacional que durante años se le había negado: conquistar la Champions League.

Pero esa no sería la única noticia de alto impacto. La misma fuente señala que el club ya tendría definido a su sucesor, incluso antes de que se oficialice la despedida del entrenador español, mostrando que la planificación ya está en marcha.

El nombre elegido sería Enzo Maresca, ex asistente de Guardiola y un técnico que conoce perfectamente la estructura del club y su idea de juego. El italiano, que recientemente fue despedido del Chelsea, aparece como el principal candidato para continuar con la filosofía que marcó una época en Manchester.

De esta manera, el City se prepara para un cambio profundo, pero con la intención de sostener una identidad que lo llevó a lo más alto. La era Guardiola quedará en la memoria de los aficionados como una de las más exitosas en la historia del club.

Los títulos de Pep Guardiola en Manchester City

Premier League: 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24

2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 Copa FA: 2018-19, 2022-23

2018-19, 2022-23 Copa de la Liga (EFL): 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21

2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 Community Shield: 2018, 2019, 2024

2018, 2019, 2024 UEFA Champions League: 2022-23

2022-23 Supercopa de la UEFA: 2023

2023 Mundial de Clubes: 2023

En síntesis