¿Se va Pep Guardiola de Manchester City? El candidato que ya suena para reemplazarlo

En las últimas horas se reveló la fecha en la que el entrenador español dejaría el equipo inglés después de varios años al mando en el que hizo historia.

Por Ramiro Canessa

El ciclo de Guardiola en Manchester está llegando a su fin.
© Getty ImagesEl ciclo de Guardiola en Manchester está llegando a su fin.

Hablar de la transformación del Manchester City es hablar directamente de Pep Guardiola. El entrenador español llegó a Inglaterra para cambiar la identidad del club y convertirlo en una potencia absoluta del futbol europeo, con un estilo marcado y una ambición que terminó dando resultados históricos.

Sin embargo, como ocurre con todos los grandes procesos, el ciclo estaría llegando a su fin. Según información de Sky Sports, todo apunta a que Guardiola dejará de ser el entrenador de los Citizens a partir de la próxima temporada, en una decisión que habría sido tomada de común acuerdo entre el técnico y la dirigencia.

La salida no se daría en medio de conflictos, sino como el cierre natural de una etapa dorada. Bajo el mando de Pep, el City no solo dominó el futbol inglés, sino que también logró el gran objetivo internacional que durante años se le había negado: conquistar la Champions League.

Pero esa no sería la única noticia de alto impacto. La misma fuente señala que el club ya tendría definido a su sucesor, incluso antes de que se oficialice la despedida del entrenador español, mostrando que la planificación ya está en marcha.

El nombre elegido sería Enzo Maresca, ex asistente de Guardiola y un técnico que conoce perfectamente la estructura del club y su idea de juego. El italiano, que recientemente fue despedido del Chelsea, aparece como el principal candidato para continuar con la filosofía que marcó una época en Manchester.

De esta manera, el City se prepara para un cambio profundo, pero con la intención de sostener una identidad que lo llevó a lo más alto. La era Guardiola quedará en la memoria de los aficionados como una de las más exitosas en la historia del club.

Los títulos de Pep Guardiola en Manchester City

  • Premier League: 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
  • Copa FA: 2018-19, 2022-23
  • Copa de la Liga (EFL): 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
  • Community Shield: 2018, 2019, 2024
  • UEFA Champions League: 2022-23
  • Supercopa de la UEFA: 2023
  • Mundial de Clubes: 2023

En síntesis

  • Pep Guardiola dejará de ser entrenador del Manchester City la próxima temporada.
  • El italiano Enzo Maresca es el principal candidato para suceder a Guardiola en el cargo.
  • Guardiola ganó 18 títulos oficiales con el club, incluyendo seis trofeos de Premier League.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
