El inicio del Clausura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca y todos los equipos se preparan para poder dar lo mejor en cada partido. Además, las directivas trabajan junto a los entrenadores para confeccionar las plantillas más competitivas posibles.

Uno de los equipos que está por dar un golpe de mercado es Querétaro, que está a punto de sumar a sus filas a un prometedor talento: Alex Alcalá. Este joven volante de 20 años, con raíces mexicanas y estadounidenses, se encuentra en la última fase de su incorporación, realizando los exámenes médicos.

Alcalá, que ha sido parte del City Football Group, ha decidido dar un paso crucial en su carrera al buscar minutos en el primer equipo de los Gallos Blancos. El periodista italiano Fabrizio Romano anticipó este movimiento por sus redes sociales.

Así lo expresó el comunicador a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Alex Alcalá, ahora con un examen médico en el Querétaro FC, ya que el mexicano-estadounidense dejará el City Football Group en busca del fútbol del primer equipo. Alcalá se suma a un club ambicioso bajo los nuevos propietarios Innovatio Capital“.

La llegada de Alcalá al cuadro mexicano no es casualidad. La nueva administración busca rejuvenecer su plantilla y apostar por jóvenes con hambre de gloria. Conocido por su habilidad para manejar el balón y su visión de juego, podría ser la pieza clave que los Gallos necesitan para mejorar su desempeño en la Liga MX.

La expectativa de Querétaro en Álex Alcalá

El joven mediocampista ha dejado una buena impresión en sus entrenadores anteriores, quienes destacan su capacidad para crear jugadas de peligro y su destreza en el uno contra uno. En palabras de un exentrenador, “Alex tiene el potencial para ser un jugador determinante en cualquier equipo“.

La expectativa es alta y su llegada no solo representa un refuerzo en lo deportivo, sino también un símbolo de la nueva era que Querétaro busca instaurar. Con el respaldo de Innovatio Capital, el club tiene la mira puesta en escalar posiciones en la tabla y dar la sorpresa en la Liga MX.

