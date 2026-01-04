Sergio Ramos cerró en 2025 una etapa muy particular de su carrera al pasar por el futbol mexicano. El defensor decidió no renovar su vínculo con Rayados de Monterrey, poniendo fin a su experiencia en la Liga MX tras una temporada intensa, cargada de expectativas y desafíos.

Publicidad

Publicidad

Sergio Ramos en Rayados (Getty Images)

A sus 38 años, el histórico zaguero todavía no anunció su retiro. Mientras analiza propuestas para continuar jugando, Ramos atraviesa un momento de reflexión sobre su futuro, luego de un paso por México que fue significativo en lo personal, aunque lejos de los objetivos deportivos que se habían planteado.

En paralelo a esa búsqueda como futbolista, en las últimas horas surgió una información que sacudió al futbol español. El ex capitán del Real Madrid estaría evaluando una operación de gran impacto para adquirir al club que lo formó: Sevilla, institución con la que debutó como profesional.

Publicidad

Publicidad

La iniciativa no sería individual. Ramos encabezaría un grupo de inversores internacionales con la intención de dar un golpe fuerte en el mercado y cambiar el rumbo institucional del club andaluz. Tras varios rumores, finalmente comenzó a tomar forma la cifra que estaría sobre la mesa.

El dinero con el que Ramos compraría a Sevilla

Según reveló Guillermo Rai de The Athletic, Sergio Ramos lidera una propuesta cercana a los 400 millones de euros, respaldado por capital extranjero, entre ellos un fondo de inversión estadounidense. Si bien el ex defensor no sería el principal aportante económico, su figura cumple un rol central como imagen visible de la operación.

ver también Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en lo más alto: los 10 máximos goleadores del Siglo XXI

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La oferta apuntaría a quedarse con la totalidad de la institución, aunque el monto final dependerá de una revisión exhaustiva de las cuentas del club. El acuerdo quedaría supeditado a una auditoría independiente solicitada por los interesados, que permitirá determinar con precisión el nivel de endeudamiento del Sevilla, estimado internamente en torno a los 180 millones de euros, antes de avanzar con cualquier firma definitiva.

En síntesis