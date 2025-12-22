Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

La fuerte medida que tomará Pep Guardiola con los futbolistas de Manchester City después de Navidad

Antes de Navidad, Pep Guardiola tomará medidas estrictas para controlar al Manchester City y exigir máximo compromiso a sus jugadores.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Pep Guardiola advierte a los futbolistas del Manchester City.
© Getty ImagesPep Guardiola advierte a los futbolistas del Manchester City.

Si bien la temporada comenzó con algunas complicaciones, Manchester City está volviendo a ser ese equipo que supo brillar hace unos años. Pep Guardiola, de a poco, va encontrando el mejor funcionamiento de su plantilla y busca que los Citizens sean candidatos a ganarlo todo nuevamente.

Publicidad

En la Premier League, el equipo viene de conseguir cinco victorias consecutivas, lo que los deja a solo dos puntos del líder, Arsenal. Faltan muchas jornadas por disputarse y el sueño de volver a ser campeón de Inglaterra sigue intacto.

Encuesta

¿Crees que Manchester City puede ser campeón de la Premier League?

Ya votaron 0 personas

El próximo partido de Manchester City será apenas dos días después de las fiestas navideñas. El 27 de diciembre se medirán ante Nottingham Forest en condición de visitante, un encuentro que Guardiola ya tiene marcado en rojo en su calendario.

Publicidad

Por este motivo, el entrenador español ya advirtió a sus futbolistas sobre los posibles excesos durante Navidad. Sabe que en estas fechas algunos jugadores pueden descuidar su dieta y afectar su rendimiento en el campo de juego de cara a lo que se viene.

Guardiola lanza advertencia a los futbolistas

“Ayer pesamos a todos los jugadores, y el 25, después de Navidad, voy a estar ahí controlando cuántos kilos subieron. Vuelven más gordos. Pueden comer pero los voy a controlar, imagínate que un jugador que está perfecto llega con 3 kilos más, se va a quedar en Manchester y no va a estar convocado”, explicó Guardiola, dejando en claro que no habrá tolerancia.

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé

ver también

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Kylian Mbappé

Publicidad

En síntesis

  • Pep Guardiola pesará a sus jugadores tras Navidad para controlar su rendimiento físico.
  • El Manchester City enfrentará al Nottingham Forest el próximo 27 de diciembre como visitante.
  • Los Citizens suman cinco victorias consecutivas y están a dos puntos del Arsenal.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Manchester City tiene en mente al reemplazo de Pep Guardiola si decide irse
UEFA

Manchester City tiene en mente al reemplazo de Pep Guardiola si decide irse

Rodri le da la peor noticia a Pep Guardiola
Futbol Internacional

Rodri le da la peor noticia a Pep Guardiola

Mientras Guardiola nunca fue despedido, los millones que ganó Mourinho en indemnizaciones
Futbol Internacional

Mientras Guardiola nunca fue despedido, los millones que ganó Mourinho en indemnizaciones

El campeón con América que se fue y que busca retirarse en Coapa
América

El campeón con América que se fue y que busca retirarse en Coapa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo