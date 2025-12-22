Si bien la temporada comenzó con algunas complicaciones, Manchester City está volviendo a ser ese equipo que supo brillar hace unos años. Pep Guardiola, de a poco, va encontrando el mejor funcionamiento de su plantilla y busca que los Citizens sean candidatos a ganarlo todo nuevamente.

En la Premier League, el equipo viene de conseguir cinco victorias consecutivas, lo que los deja a solo dos puntos del líder, Arsenal. Faltan muchas jornadas por disputarse y el sueño de volver a ser campeón de Inglaterra sigue intacto.

El próximo partido de Manchester City será apenas dos días después de las fiestas navideñas. El 27 de diciembre se medirán ante Nottingham Forest en condición de visitante, un encuentro que Guardiola ya tiene marcado en rojo en su calendario.

Por este motivo, el entrenador español ya advirtió a sus futbolistas sobre los posibles excesos durante Navidad. Sabe que en estas fechas algunos jugadores pueden descuidar su dieta y afectar su rendimiento en el campo de juego de cara a lo que se viene.

Guardiola lanza advertencia a los futbolistas

“Ayer pesamos a todos los jugadores, y el 25, después de Navidad, voy a estar ahí controlando cuántos kilos subieron. Vuelven más gordos. Pueden comer pero los voy a controlar, imagínate que un jugador que está perfecto llega con 3 kilos más, se va a quedar en Manchester y no va a estar convocado”, explicó Guardiola, dejando en claro que no habrá tolerancia.

En síntesis