Las alineaciones de Manchester City vs. Liverpool por la Jornada 11 de la Premier League 2025-26

El domingo se jugará uno de los partidos más atractivos de la Premier League de los últimos años, cuando Manchester City reciba a Liverpool desde las 10:30 hs de la CDMX por la Jornada 11.

Ambos equipos son candidatos al título cada temporada y este enfrentamiento puede ser decisivo para la lucha por el liderato, especialmente después de que el Arsenal, actual líder, perdió puntos este sábado ante Sunderland.

Los Citizens llegan con 19 unidades, ubicándose terceros detrás de Arsenal y Chelsea. Una victoria ante Liverpool los pondría con 22 puntos y a solo cuatro del primer lugar, lo que les permitiría mantenerse firmes en la pelea por el título.

Por su parte, Liverpool suma 18 puntos, igualando en la tabla a Tottenham, Bournemouth y Manchester United. Los Reds buscan mantenerse en la lucha y aprovechar cualquier tropiezo de los rivales para escalar posiciones. La reciente victoria en Champions League ante Real Madrid les dio un impulso de confianza, pero un triunfo en Premier es clave para no perder terreno.

Alineación del Manchester City para recibir a Liverpool

Gianluigi Donnarumma

Nuno Mendes

Rúben Dias

Josko Gvardiol

Charlie O’Reilly

Bernardo Silva

Carlos González

Amine Cherki

Phil Foden

Jérémy Doku

Erling Haaland

Alineación del Liverpool para visitar el Etihad

