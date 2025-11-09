Las alineaciones de Celta de Vigo vs. Barcelona por la Jornada 12 de LaLiga 2025-26

El Barcelona llega motivado tras vencer 3-1 al Elche y mantiene la esperanza de acercarse al Real Madrid, líder del torneo, del que se encuentra a cinco puntos. Este domingo, desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick buscarán un triunfo clave ante el Celta de Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que podría marcar el rumbo de la pelea por el título.
El equipo culé sabe que cada punto cuenta en esta fase del torneo y que un traspié podría complicar sus aspiraciones. Por eso, la concentración y el rendimiento serán determinantes para lograr un buen resultado fuera de casa.
Por su parte, el Celta de Vigo llega motivado tras vencer 2-1 al Levante en la última jornada, sumando su segundo triunfo en el certamen. Además, acumulan siete empates y dos derrotas, lo que refleja un torneo equilibrado, pero con la necesidad de consolidar su rendimiento en casa para sumar puntos clave ante un rival de jerarquía.
Alineación del Celta de Vigo para recibir a Barcelona
- Radu
- Javi Rodríguez
- Carl Starfelt
- Marcos Alonso
- Sergio Carreira
- Hugo Sotelo
- Illaix Moriba
- Óscar Mingueza
- Bryan Zaragoza
- Borja Iglesias
- Ferran Jutglà
Alineación del Barcelona para visitar al Celta
- Wojciech Szczesny
- Eric García
- Ronald Araújo
- Iñaki Cubarsí
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
