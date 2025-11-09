Las alineaciones de Celta de Vigo vs. Barcelona por la Jornada 12 de LaLiga 2025-26

El Barcelona llega motivado tras vencer 3-1 al Elche y mantiene la esperanza de acercarse al Real Madrid, líder del torneo, del que se encuentra a cinco puntos. Este domingo, desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick buscarán un triunfo clave ante el Celta de Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que podría marcar el rumbo de la pelea por el título.

Publicidad

Publicidad

El equipo culé sabe que cada punto cuenta en esta fase del torneo y que un traspié podría complicar sus aspiraciones. Por eso, la concentración y el rendimiento serán determinantes para lograr un buen resultado fuera de casa.

Por su parte, el Celta de Vigo llega motivado tras vencer 2-1 al Levante en la última jornada, sumando su segundo triunfo en el certamen. Además, acumulan siete empates y dos derrotas, lo que refleja un torneo equilibrado, pero con la necesidad de consolidar su rendimiento en casa para sumar puntos clave ante un rival de jerarquía.

Alineación del Celta de Vigo para recibir a Barcelona

Radu

Javi Rodríguez

Carl Starfelt

Marcos Alonso

Sergio Carreira

Hugo Sotelo

Illaix Moriba

Óscar Mingueza

Bryan Zaragoza

Borja Iglesias

Ferran Jutglà

Publicidad

Publicidad

Alineación del Barcelona para visitar al Celta

Wojciech Szczesny

Eric García

Ronald Araújo

Iñaki Cubarsí

Alejandro Balde

Marc Casadó

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Fermín López

Marcus Rashford

Robert Lewandowski