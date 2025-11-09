Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Las alineaciones de Celta de Vigo vs. Barcelona por la Jornada 12 de LaLiga 2025-26

Los culés quieren seguir cerca del Real Madrid y deben aprovechar el envión anímico de las últimas victorias para ir por los tres puntos.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Celta de Vigo vs. Barcelona por LaLiga.
© Getty ImagesCelta de Vigo vs. Barcelona por LaLiga.

El Barcelona llega motivado tras vencer 3-1 al Elche y mantiene la esperanza de acercarse al Real Madrid, líder del torneo, del que se encuentra a cinco puntos. Este domingo, desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick buscarán un triunfo clave ante el Celta de Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que podría marcar el rumbo de la pelea por el título.

Publicidad

El equipo culé sabe que cada punto cuenta en esta fase del torneo y que un traspié podría complicar sus aspiraciones. Por eso, la concentración y el rendimiento serán determinantes para lograr un buen resultado fuera de casa.

Por su parte, el Celta de Vigo llega motivado tras vencer 2-1 al Levante en la última jornada, sumando su segundo triunfo en el certamen. Además, acumulan siete empates y dos derrotas, lo que refleja un torneo equilibrado, pero con la necesidad de consolidar su rendimiento en casa para sumar puntos clave ante un rival de jerarquía.

Alineación del Celta de Vigo para recibir a Barcelona

  • Radu
  • Javi Rodríguez
  • Carl Starfelt
  • Marcos Alonso
  • Sergio Carreira
  • Hugo Sotelo
  • Illaix Moriba
  • Óscar Mingueza
  • Bryan Zaragoza
  • Borja Iglesias
  • Ferran Jutglà
Publicidad

Alineación del Barcelona para visitar al Celta

  • Wojciech Szczesny
  • Eric García
  • Ronald Araújo
  • Iñaki Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Marc Casadó
  • Frenkie de Jong
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski
Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juegan Raphinha y Pedri en Celta vs. Barcelona por LaLiga de España 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juegan Raphinha y Pedri en Celta vs. Barcelona por LaLiga de España 2025-26?

Borja Iglesias sorprende con declaraciones en el futbol
Futbol Femenil

Borja Iglesias sorprende con declaraciones en el futbol

¿Juega Deossa? Las alineaciones de Celta vs. Betis por la Liga Española
UEFA

¿Juega Deossa? Las alineaciones de Celta vs. Betis por la Liga Española

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos
Rayados de Monterrey

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo