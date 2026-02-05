Tras una goleada por 5-0 en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, Atlético Madrid no dejó dudas y borró del torneo a un Betis que nunca tuvo opción de competir. Con este resultados, se cerraron los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2025-26.

Publicidad

Publicidad

Los resultados de los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2025-26:

En este desglose, todos los marcadores finales de la presente ronda del certamen, donde quedaron confirmados cuatro clasificados y cuatro eliminados:

Albacete (Arrones) 1-2 Barcelona (Yamal, Araujo)

(Arrones) (Yamal, Araujo) Alavés (Rebbach, Martínez) 2-3 Real Sociedad (Oyarzabal, Guedes, Oskarsson)

(Rebbach, Martínez) (Oyarzabal, Guedes, Oskarsson) Valencia (Sadiq) 1-2 Athletic Bilbao (Sadiq e/c, I.Williams)

(Sadiq) (Sadiq e/c, I.Williams) Betis 0-5 Atlético Madrid (Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann, Almada)

Los clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26:

Uno por uno, los cuatro equipos que sacaron pasaje a la siguiente fase del torneo nacional español y siguen en carrera por el título:

Publicidad

Publicidad

Barcelona

Atlético Madrid

Athletic Bilbao

Real Sociedad

Con estos clasificados confirmados, todos los equipos en carrera son de la Primera División y dentro de los clubes más poderosos e históricos del futbol de España.

Cruces y cuadro de las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26:

Cabe recordar que los enfrentamientos se definirán por sorteo. Hasta el desarrollo del mismo, sólo se puede especular con potenciales cruces pero no están conformados todavía. En ese evento, se conocerán los cruces de la siguiente instancia del certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡No todo es para Rayados! Se conoció el monto final que recibirá por la venta de Germán Berterame a Inter Miami

¿Cómo y cuándo será el sorteo de las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26?

El sorteo de esta nueva instancia tendrá lugar este viernes 6 de febrero, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Futbol de las Rosas, en Madrid, sede de la RFEF. El mismo está programado para comenzar a las 13:00 horas de España, equivalentes a las 06:00 horas del Ciudad de México. El evento será breve, ya que no contará con demasiados tratos ceremoniales como otros del mismo ámbito.

El formato del sorteo será del llamado ‘Sistema puro’, es decir, todos los clubes integrarán un mismo bombo, donde a cualquiera puede tocarle cualquier rival. No habrá cabezas de serie ni impedimentos reglamentarios. La localía se define si su bolilla sale primera que la del rival que le toca asignado en el cruce. Todos los cruces de Semifinales serán a Ida y Vuelta.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26?

Todos los emparejamientos se llevarán a cabo entre el próximo 11 de febrero y el 4 de marzo de este 2026. Los días y horarios de cada encuentro se definirán una vez conformados los cruces del sorteo.

Publicidad