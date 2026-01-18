Escándalo en la final de la Copa Africana: gol anulado, penal dudoso y retirada de Senegal

El desenlace de la Copa Africana de Naciones fue digno de una película. El partido se encaminaba a la prórroga luego de la paridad en el tiempo regular, pero una sucesión de polémicas decisiones arbitrales terminaron con los jugadores de Senegal en los vestidores.

Del gol anulado a Senegal al penal a favor de Marruecos

Cuando todo Senegal celebrara lo que parecía ser el tanto del título a través de un cabezazo de Abdoulaye Seck, el árbitro invalidó el gol por un leve empujón sobre Hakimi Achraf en la jugada.

Minutos después, más precisamente a los 98, Jean-Jacques Ndala Ngambo le otorgó la pena máxima a Marruecos por una pequeña sujeción sobre Brahim Díaz que fue considerada como infracción para la indignación de Los Leones de la Teranga.

Fue entonces cuando el entrenador del seleccionado de Senegal -Pape Thiaw- le ordenó a sus dirigidos abandonar el campo de juego a modo de protesta por las decisiones arbitrales.

El partido se retrasó por este incidente, hasta que finalmente los jugadores senegaleses volvieron al campo de juego para la ejecución del penal. El encargado de patear fue el propio Brahim, quien definió sin éxito a lo Panenka ante el portero Édouard Mendy y la final se marchó al alargue.

Tras el escándalo, Senegal marcó el 1-0 en la prórroga

A los 4 minutos del primer tiempo extra, Pape Gueye -del Villarreal- condujo en varios metros y marcó el 1-0 con un formidable zurdazo para adelantar a Senegal en el marcador.

