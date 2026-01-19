La Copa Africana de Naciones 2025-26 quedará grabada a fuego por el escandaloso desenlace que tuvo la final entre Marruecos y Senegal. Un gol anulado y un polémico penal concedido en el agregado provocó la retirada momentánea del seleccionado senegalés, quienes terminarían campeonando gracias a Édouard Mendy y Pape Gueye.

Sin embargo, aunque todo terminó con final feliz para Senegal y nadie podrá quitarle el título de campeón, lo cierto es que tendrá que afrontar duras sanciones por lo sucedido, tanto así que podría afectar de lleno a su participación en la Copa del Mundo 2026.

Todas las sanciones que sufrirá Senegal

En primer lugar, Senegal recibirá una multa económica de 50.000 a 100.000 euros por la indisciplina de la delegación y de sus aficionados. Sin embargo, no es nada comparado a los castigos deportivos.

Los técnicos y los jugadores enfrentan sanciones de cuatro a seis partidos que deberán cumplir en el Mundial 2026. Aunque todavía no se especificó quiénes deberán cumplir este castigo, los implicados podrían perderse todo el certamen en caso de no avanzar en el Grupo I.

Gianni Infantino y el político senegalés Augustin Senghor (GETTY IMAGES)

Por último, los próximos partidos del seleccionado senegalés en condición de local deberán ser a puerta cerrada, además de la prohibición de sus aficionados de poder viajar a apoyarlos.

Gianni Infantino repudió el accionar de Senegal en la final

El presidente de la FIFA emitió un comunicado en el que detalló: “Lamentablemente presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto”.

