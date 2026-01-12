“Un robo”: la polémica reacción de Cristiano Ronaldo en la derrota de Al-Nassr

Al-Nassr sufrió su tercera derrota consecutiva en la Saudi Pro League 2025-26 tras caer por 3-1 en el clásico ante Al-Hilal. El equipo de Cristiano Ronaldo había comenzado ganando con un tanto del propio CR7 en el final del primer tiempo, pero todo cambió en el complemento.

Ya en la segunda mitad, Mohamed Simakan le cometió una infracción a Malcom adentro del área y Al-Hilal no solo empató desde los doce pasos, sino que además el portero de Al-Nassr, Nawaf Al-Aqidi, se fue expulsado con polémica por una supuesta agresión.

Más adelante, el local le dio la vuelta al marcador con un tanto Kanno al límite de la posición adelantada y Jorge Jesus, entrenador de Al-Nassr, sustituyó a Cristiano Ronaldo para sorpresa de propios y extraños.

Finalmente, el árbitro del encuentro otorgó otro penal para Al-Hilal en agregado y Rúben Neves sentenció el encuentro por 3-1. Ahora bien, justo durante el festejo del mediocampista portugués, la cámara de la transmisión enfocó a Cristiano y el luso hizo el famoso gesto de robo con la mano.

Al-Hilal le sacó siete puntos de ventaja a Al-Nassr

Al-Nassr había empezado el año con 10 triunfos en la misma cantidad de partidos y parecía ser el gran candidato a ganar la Saudi Pro League. Sin embargo, perdió los últimos tres partidos (contando el de este lunes) y quedó a siete puntos del líder, Al-Hilal.

