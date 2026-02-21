Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras el empate de Al-Hilal y la victoria de Al-Nassr

Tres equipos están peleando en lo más alto por el liderazgo de la Saudi Pro League. Mira cómo quedó la lucha luego de la jornada de este sábado.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
La Saudi Pro League tiene nuevo líder
© GETTY IMAGESLa Saudi Pro League tiene nuevo líder

Cabeza a cabeza. Así está la lucha por la cima de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26. A diferencia de años anteriores, esta vez la batalla por el liderazgo está más reñida que nunca, pero no solo entre dos equipos, sino que ahora son tres los candidatos.

Publicidad

Este sábado se disputaron partidos clave por la Jornada 22 del campeonato de Arabia Saudita y solo hay dos puntos de diferencia entre el líder y el tercero. Al-Hilal empató ante Al-Ittihad en el clásico, un cotejo marcado por el enfrentamiento de Karim Benzema contra su exequipo, y perdió el liderato.

Al-Nassr, por su parte, cumplió con los deberes y le ganó a Al-Hazm con doblete de Cristiano Ronaldo en condición de local para estirar su racha de victorias a 10 encuentros contando todas las competencias. Además, con este triunfo, el conjunto de Riad se convirtió en el nuevo puntero del campeonato.

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

Publicidad

Próximos partidos de Al-Nassr y Al-Hilal

  • Al-Nassr: enfrentará a Al-Najma SC, en condición de visitante, el 25 de febrero.
  • Al-Hilal: se mide con Al-Taawon, también fuera de casa, el 24 de febrero.
Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

ver también

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Leandro Barraza
Leandro Barraza
Lee también
Cristiano Ronaldo convirtió un gol con Al-Nassr vs. Al-Hazm
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo convirtió un gol con Al-Nassr vs. Al-Hazm

Tras el doblete de CR7 en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi
Futbol Internacional

Tras el doblete de CR7 en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi

¿Juega Cristiano? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hazm
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Hazm

Sigue la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Boxeo

Sigue la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo