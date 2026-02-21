Cabeza a cabeza. Así está la lucha por la cima de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26. A diferencia de años anteriores, esta vez la batalla por el liderazgo está más reñida que nunca, pero no solo entre dos equipos, sino que ahora son tres los candidatos.

Publicidad

Publicidad

Este sábado se disputaron partidos clave por la Jornada 22 del campeonato de Arabia Saudita y solo hay dos puntos de diferencia entre el líder y el tercero. Al-Hilal empató ante Al-Ittihad en el clásico, un cotejo marcado por el enfrentamiento de Karim Benzema contra su exequipo, y perdió el liderato.

Al-Nassr, por su parte, cumplió con los deberes y le ganó a Al-Hazm con doblete de Cristiano Ronaldo en condición de local para estirar su racha de victorias a 10 encuentros contando todas las competencias. Además, con este triunfo, el conjunto de Riad se convirtió en el nuevo puntero del campeonato.

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

Publicidad

Publicidad

Próximos partidos de Al-Nassr y Al-Hilal

Al-Nassr : enfrentará a Al-Najma SC , en condición de visitante, el 25 de febrero.

: enfrentará a , en condición de visitante, el 25 de febrero. Al-Hilal: se mide con Al-Taawon, también fuera de casa, el 24 de febrero.