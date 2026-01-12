Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante en un partido clave. A los 42 minutos, el delantero portugués marcó el gol que le dio la ventaja a Al-Nassr frente a Al-Hilal, en un duelo directo por la cima de la Saudi Pro League. El tanto de CR7 fue clave para romper el marcador.

Con esta victoria parcial, Al-Nassr quedó a solo un punto del liderato, que justamente pertenece a Al-Hilal, y se mete de lleno en la pelea por el título. El gol de Ronaldo no solo significó su anotación número 959 en su carrera, sino que también mantiene a su equipo con grandes aspiraciones en la recta final del campeonato.

Su equipo venía de dos derrotas al hilo que hicieron que pierdan su lugar en la cima, pero sabían que este lunes se jugaban todo para volver a quedar cerca y que el sueño de ser campeones siga más intacto que nunca, especialmente para el portugués.

CR7 llegó a Arabia Saudita no solo por dinero sino que también para conseguir grandes objetivos, pero hasta el momento no ha ganado ningún título y espera en este 2026 poder romper con esa mala racha que lleva desde que se convirtió en jugador de Al-Nassr.

Cada vez más cerca de los 1000 goles

Uno de los sueños que quiere cumplir Cristiano Ronaldo es llegar a anotar 1000 goles como profesional y en cada partido sigue dando que hablar para conseguirlo. Con este tanto, quedó a solo 31 tantos de lograr el gran objetivo que podría darse en este 2026.

