Tras el gol de Cristiano Ronaldo contra Al-Hilal, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Messi

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número. El atacante portugués de 40 años fue titular este lunes en el clásico de Arabia Saudita y fue el encargado de abrir el marcador para Al-Nassr en el cierre del primer tiempo.

CR7 puso el 1-0 ante Al-Hilal luego de un pase de Kingsley Coman y no solo se asentó en lo más alto de la tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26, sino que además se acercó a la inédita marca de los 1.000 goles.

Con su anotación de este lunes en el Kingdom Arena, Cristiano Ronaldo llegó a los 959 goles en su carrera y ahora solamente está a 41 tantos de alcanzar la barrera de los cuatro dígitos, algo que nadie pudo lograr en la historia de este deporte.

¿Cuántos goles marcó Lionel Messi?

Lionel Messi es el otro futbolista que compite por llegar a la marca de los 1.000 goles. El capitán de Inter Miami y la Selección Argentina continúa de vacaciones y se sigue alejando de Ronaldo con el correr de las semanas.

Para ser más precisos, la leyenda de Barcelona lleva 896 goles convertidos a lo largo de su exitosa carrera. La barrera de los 900 no será problema para Messi, pero la marca de los 1.000 tantos parece un desafío cada vez más cuesta arriba.

Lionel Messi recibió el trofeo a MVP de la temporada en la MLS (GETTY IMAGES)

Lionel no disputa un partido desde el 6 de diciembre de 2025, cuando Inter Miami venció por 3-1 a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS. Aquel día la Pulga no pudo convertir, pero sumó un nuevo título a su palmarés.

En síntesis