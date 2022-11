Tras la coronación de los Potros de Hierro del Atlante como campeón del torneo Apertura 2022 de la Liga Expansión MX al vencer en la Final a los Toros del Celaya, Mario García, director técnico de la escuadra azulgrana, resaltó el futbol que practicaron sus dirigidos en el certamen.

"La verdad el futbol no hace etiqueta, Atlante juega futbol de primera y Celaya fue un rival como el mejor de primera", dijo Mario García al término de la Final. "Estamos etiquetando, pero no vale más un muchacho extranjero que un mexicano que pueda hacer su carrera a base de cachetones en la Segunda Premier, en el Ascenso".

Mario García, quien fuera auxiliar técnico de Diego Armando Maradona en Dorados, se convirtió en director técnico del Atlante en el torneo Apertura 2020 y desde entonces le ha dado dos títulos a los Potros de Hierro: el del torneo Apertura 2021 y el correspondiente al Apertura 2022.

Ante la falta del ascenso a la Liga MX que se restablecerá hasta 2024 o 2026, Mario García comentó: "¿Qué más hacemos? Puede ganar o perder, pero el mejor piropo es verlo, es un deleite, porque quiero ver a más equipos así y ese es el objetivo que nos planteamos con Escalante y Santillana. La intención es agradar y hacer cosas diferentes en nuestro futbol".

La invitación de Rafa Puente junior para ir a Pumas

Respecto al llamado que Rafael Puente junior, director técnico de los Pumas, le hizo para que se sumara a su cuerpo técnico, Mario García comentó que "fue una invitación informal, porque Puente es amigo mío de años del futbol, es un tema que no me distrajo, que no me saco de concentración y ahora a esperar, porque yo también creo que he trabajado para estar en Primera División pero como número 1".