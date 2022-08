All Star Game: Diego Cocca coqueteó con dirigir a Alexis Vega en la Selección Mexicana

En pocas horas tendrá lugar un duelo que acapara miradas de propios y extraños: el All-Star Game que enfrentará a los mejores jugadores de la Liga MX contra los de la MLS. El entrenador del equipo mexicano será Diego Martín Cocca, quien se ha ganado ese lugar después de hacer historia tras ganar el histórico bicampeonato con el Atlas, siendo actualmente unos de los más importantes del medio nacional.

En la conferencia de prensa previa al Juego de las Estrellas, al entrenador Rojinegro se le preguntó si alguna vez le gustaría dirigir a Alexis Vega, quien precisamente se encontraba a su lado. El delantero será parte de su equipo en este juego de exhibición, pero también lo enfrentará el fin de semana cuando los Zorros y el Rebaño se enfrenten en el Clásico Tapatío.

El estratega argentino sorprendió no solo por los elogios para el delantero nacional, sino por afirmar que le gustaría trabajar junto a Vega en la Seleccíón Mexicana de Futbol: "La elección de los jugadores vino de dos partes, primero los que estaban nominados al Balón de Oro y después por la elección del Cuerpo Técnico. En este caso Alexis está hoy acá porque lo elegí yo, me parece que es un jugador interesantísimo. ¿Dónde lo podría dirigir? No lo sé, ojalá que en la Selección Mexicana, seguramente el seguirá estando".

El delantero del Guadalajara, por su parte, devolvió los elogios para el timonel Ronjinegro. Y si bien se mostró encantado de poder ser dirigido algún día por él, evitó todo comentario relacionado al Tricolor que actualmente comanda el Tata Martino.

"Yo creo que es un entrenador para admirar, lo ha hecho con su trabajo, un Bicampeonato es algo espectacular para cualquier técnico. Sería algo ilógico responder si podría estar con él o no en un equipo, eso el tiempo lo decidirá, igual y pasa el tiempo y quizás en un equipo nos encontramos y si es así, yo encantado de poder trabajar con él", sentenció Vega.