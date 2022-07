Chivas de Guadalajara no tuvo el mejor de los comienzos en el Apertura 2022 de la Liga MX y es por ello que repasaremos otros inicios similares a los de la actualidad.

Se puso en marcha un nuevo campeonato en suelo mexicano, donde una de las sorpresas es el decepcionante inicio por parte de Chivas de Guadalajara. La realidad es que el cuadro Rojiblanco empataron sin goles ante FC Juárez y luego cayeron por la mínima diferencia ante Atlético San Luis.

Dichos resultados generaron un mal clima en lo que refiere al futuro del plantel en un torneo que acelera tiempos en cuanto a su culminación, principalmente porque en poco tiempo el "Rebaño Sagrado" debe pensar en una potencial reclasificación a la Liguilla. El entrenador Ricardo Cadena debe enderezar el rumbo ante el inicio de las especulaciones sobre su continuidad.

Ante lo mencionado, lo que vamos a repasar son los peores arranques de Chivas dentro de la Liga MX desde que llegaron los torneos cortos en 1996-97. El cierre del mismo incluirá la racha más negativa de todas en cuanto a los resultados dentro de las primeras jornadas.

+Liga MX: ¿Cuáles fueron los peores arranques de Chivas de Guadalajara?

Invierno 2000: Después de lo que fue la igualdad sin goles contra Irapuato, lo cierto es que el "Rebaño" acumuló cuatro derrotas consecutivas, 2-0 ante Atlas, 2-1 ante Cruz Azul, 1-3 ante León y 2-0 ante Pachuca, costándole el cargo a Hugo Hernández en la jornada 4, luego siendo reemplazado por Jesús Bracamontes, quien cortó la racha en el sexto partido al ganar 1-0 sobre Puebla.

Clausura 2012: Roza la pesadilla ya que Chivas estuvo las primeras ocho jornadas sin conocer la victoria. De por sí el desastrozo comienzo fueron de tres caídas en fila ante Atlante (0-1), Jaguares (1-3) y Xolos de Tijuana (0-2), lo que hizo que Fernando Quirarte fuera destituido como entrenador. En su lugar llegó Ignacio Ambriz, quien experimentó el 0-0 frente a Pumas UNAM, derrotas 2-1 y 2-0 con Atlético Morelia y Monterrey respectivamente e igualdad sin goles ante San Luis. En la novena cita, retornaron al triunfo tras el 2-1 contra Santos Laguna.

Apertura 2018: Luego de la era gloriosa con Matías Almeyda, a la leyenda paraguaya José Saturnino Cardozo le tocó ser director técnico en un comienzo que incluyeron un empate con tres derrotas consecutivas, graficados en un empate 2-2 ante Toluca mas derrotas 2-1 con Xolos, 0-1 contra Cruz Azul y 1-2 frente a Santos. Todo se rompió al superar 2-0 a Veracruz en la quinta jornada.

Guard1anes 2020: Solamente tres fechas duró Luis Fernando Tena en un campeonato que inició con un empate (0-0 vs. León), dos derrotas (0-2 vs. Santos y 0-1 vs. Puebla) y un total de 325 minutos sin poder marcar un gol. Cuando Michel Leaño asumió de forma interina únicamente en la cuarta jornada, Chivas le ganó a FC Juárez por 2-0 y el rumbo se enderezó de la mano de Víctor Manuel Vucetich hasta llegar a semifinales.

Guard1anes Clausura 2021: Hacíamos mención de forma previa a Vucetich, entrenador que en el Clausura 2021 lo comenzó con dos igualdades y el mismo número de caídas en los primeros cuatro juegos. Tras los 1-1 contra Puebla y Toluca, mas el 1-3 y 1-2 padecidos frente a Atlético de San Luis y FC Juárez, los rojiblancos evitaron la catástrofe en la quinta cita al ganar 3-1 de visitante contra León.

Bonus track: el peor inicio de todos en Verano 1998

Si los antes nombrados sembraron cierto temor, el "Rebaño" intentará no imitar lo que fue aquel Torneo Verano 1998. No pudo ganar en los primeros nueve juegos por una marca de tres empates y seis caídas, certamen que luego culminó en la 13° colocación con cinco victorias, cuatro igualdades y nueve derrotas. Estos fueron los resultados que cosechó hasta que, recién en la décima jornada, cortaron la mala vibra al ganarle a Veracruz por 2-0:

Chivas 0-0 Celaya

Atlas 3-2 Chivas

Chivas 1-2 Estudiantes

América 0-0 Chivas

Chivas 0-2 Santos

Atlante 1-0 Chivas

Chivas 0-1 Tigres

Cruz Azul 2-2 Chivas

Chivas 1-1 León