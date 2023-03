Arribó a Tigres UANL en medio del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y debutó frente al América ingresando desde el banco de suplentes en la Jornada 12. A partir de entonces y hasta el día de la fecha, ha sido titular en cada uno de los partidos del conjunto Felino y se transformó en una pieza clave, tanto de Miguel Herrera, como de Diego Cocca y de Marco Antonio Ruiz.

Por supuesto que estamos hablando de Samir Caetano, zaguero central brasilero de 28 años surgido en las Fuerzas Básicas del Fluminense y con pasado en Audax Rio de Janeiro, Flamengo, Udinese, Hellas Verona y Watford. Los Auriazules invirtieron una gran cantidad de dinero en su ficha y están muy conformes con sus actuaciones, pero podrían perderlo en cualquier momento...

Samir Caetano, en la mira del Fluminense

Tal como reportan distintos medios de Brasil, el Fluminense, equipo donde se formó como jugador y persona, está tras los pasos del defensor de Tigres UANL y ya lo ha sondeado. "Está buscando un defensor central y tomó contacto con Samir Caetano, de Tigres", señaló el periodista Gabriel Amaral, de Canal Raíz Tricolor.

El zaguero ha dejado en claro que le gustaría hacer carrera en tierra regiomontana, pero se mostró dispuesto a escuchar la propuesta del conjunto de Río de Janeiro. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y quedaron totalmente estancadas por el alto salario del jugador, que percibe cerca de 2 millones de dólares por temporada. Por el momento, el Flu no intentará ficharlo, aunque no está descartada la posibilidad.

Los números de Samir Caetano

Samir Caetano es un defensor central brasilero de 28 años que vistió las playeras de Fluminense, Audax Rio de Janeiro, Flamengo, Udinese, Hellas Verona, Watford y Tigres. Acumula un total de 242 partidos disputados a nivel clubes, en los que marcó 10 goles, repartió 6 asistencias, recibió 48 tarjetas amarillas y fue expulsado en 3 ocasiones. No ha debutado en la Selección Mayor de Brasil.