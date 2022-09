¿Culpa de Pumas? Tite reveló por qué no convocó a Dani Alves para los amistosos de Brasil

Tite dio a conocer la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Ghana y Túnez, en el marco de la preparación para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, en la nómina de la Verdeamarela llama poderosamente la atención la ausencia de Dani Alves, lateral que actualmente milita en los Pumas UNAM.

La leyenda brasileña viene de culminar su segunda etapa con el Barcelona y luego de rechazar varias ofertas, Dani Alves decidió aceptar la propuesta del cuadro universitario para continuar su carrera. Los primeros meses del brasileño en la Liga MX no han sido los mejores y esto parece alejarlo de Qatar 2022.

Durante una rueda de prensa, Tite explicó los motivos por los cuales Dani Alves no fue considerado para la Fecha FIFA de este mes. El entrenador de la Selección de Brasil sostiene que el experimentado lateral no tuvo demasiado tiempo de adaptación en Pumas y su estado físico no es el mejor a pocos meses del Mundial.

"Dani llegó a México y cinco días después debutó. No hubo pretemporada. Tuvo una gastroenteritis que le hizo perder masa muscular. Eso afectó claramente su rendimiento en su estado físico", explicó Tite en conferencia de prensa, pensando en lo que serán los próximos partidos del conjunto sudamericano.

Sin embargo, Tite no le cierra las puertas a Dani Alves y reconoce que todavía puede ganarse un lugar en la convocatoria para Qatar. "Sabemos que lo puede hacer, pero de momento no está en condiciones de estar con nosotros para estos dos partidos. Pero, tratándose del Mundial, puede volver", culminó el DT sudamericano.