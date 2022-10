Atlas cerró su participación en la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX con una victoria 1-0 como local ante Necaxa, gracias a un gol de Gaddi Aguirre, que de todos modos estuvo lejos de alcanzarle para ganarse un lugar en el repechaje de la Liguilla, pues los malos resultados que llevaron entre otras cosas a que Diego Cocca no prolongue su vínculo, 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas, lo dejaron muy lejos de cumplir con ese cometido.

Pero aunque esa clasificación no estaba en juego para Los Zorros, el partido que se disputó este sábado en Jalisco fue altamente emotivo, precisamente porque significó, para los aficionados y también para el grupo de futbolistas, la oportunidad de despedir como merece al entrenador que los llevó a conquistar un histórico bicampeonato de liga MX y también el trofeo de Campeón de Campeones.

Consciente de que las cosas no salieron como esperaba en el Apertura, pero también de todo lo bueno que hizo por Atlas, Diego Cocca manifestó que desde su arribo al día de hoy algo cambió para siempre en el club: “Cada uno tendrá su opinión y su manera, yo considero que ese término a lo Atlas no existe más, por lo menos en estos dos años no existió más", expresó.

Y agregó: "No sólo salir bicampeón, sino la manera y la forma, porque en los dos campeonatos fuimos justos merecedores. El crecimiento de la institución, la fiesta que vivimos hoy, esta fiesta la viven los clubes grandes. Hoy siento que me voy de un club grande, con el cariño de la gente que siento que será eterno. No puedo pedir más”.

Cocca se mostró feliz de despedirse con un triunfo

En la despedida de Diego Cocca, Atlas consiguió el que apenas fue su tercer triunfo en el Apertura 2022, un torneo que les costó y mucho. El entrenador, entonces, no pudo evitar pensar que todo pasa por algo. “A lo mejor esta noche es el resumen de estos dos años, nos costaba ganar y ganamos. La gente contenta, que se acostumbre a vivir una fiesta. Para mí fue una fiesta. Me voy feliz, me voy con muchísimas vivencias, con muchísimos, amigos, con muchísimo crecimiento y con muchísimo aprendizaje. Esto es un privilegio, no sólo darle tres títulos a la institución, sino también la manera como me despidió la gente”, señaló.