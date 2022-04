Los últimos rendimientos de Chicharito Hernández han reavivado la polémica en torno a si debe o no ser convocado una vez más a la Selección Mexicana. El Tri tuvo problemas ofensivos a lo largo de las Eliminatorias Concacaf, y espera solucionarlos de cara al Mundial de Qatar 2022, donde según el propio Gerardo Martino, todo hace indicar que no estará el ex delantero del Real Madrid y Manchester United.

El presente de Chicharito en la Major League Soccer, donde ejerce como goleador de Los Ángeles Galaxy, desató los pedidos de convocatoria, como así también las comparaciones con Raúl Jiménez, centrodelantero del Tri que actúa en la Premier League. En su cuenta de Twitter, el periodista de ESPN, David Faitelson, comparó los momentos de uno y otro, con la certeza de que Javier Hernández podría pelear por un lugar.

“¿Actualmente? Entiendo el escalafón donde juega Jiménez, pero el futbol es de momento, de niveles y de altas y bajas en rendimiento. Hoy, Chicharito puede competir con Jiménez”, escribió Faitelson. Una de las respuestas generó cierta sorpresa, pues Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano propietario del Mazatlán FC, le consultó a Faitelson: “¿Quiere usted decir que lo debería comprar para el @MazatlanFC?

En ese momento, un aficionado le consultó al empresario si desde los números, pudiera contratar a Cristiano Ronaldo para el Mazatlán. Salinas Pliego no dudó y respondió, sin más, de manera afirmativa, lo que generó sorpresa en redes sociales. Pues bien, según parece, Mazatlán no se anda con problemas económicos ni mucho menos. Incluso, el propietario ya había insinuado con contratar a una estrella de esa magnitud, cuando Lionel Messi no renovó su contrato con Barcelona.

¿Se va del United?

Pese a que esta temporada regresó a Inglaterra para vestir la camiseta del Manchester United, el presente del gigante inglés no es el esperado por la afición, ni tampoco por el propio Cristiano Ronaldo. El portugués, ex Real Madrid y Juventus, no descarta cambiar de aires de cara a la próxima temporada, visto el rendimiento en la actual campaña: 7° en Premier League y ya eliminado en la UEFA Champions League.