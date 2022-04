Mucho se discute en los últimos tiempos sobre quién debe ser el centrodelantero de la Selección Mexicana de Futbol, que para colmo, ha carecido de poder de gol en la recta final de las Eliminatorias Concacaf. Y el pedido que más resuena es el del regreso del vetado Javier Hernández, quien ha tenido un gran último año a nivel personal.

Después de una errática primera etapa en Los Angeles Galaxy, el Chicharito ha recuperado su gran nivel y no para de anotar en la Major League Soccer; sin embargo, su regreso al Tri parece totalmente improbable. En paralelo, y desde que regresó de su lesión, Raúl Jiménez no pasa por su mejor momento y para mucho ha quedado a deber en el Octagonal (al igual que buena parte del equipo).

En las últimas horas, el periodista David Faitelson se subió a la polémica al afirmar que Hernández Balcázar es el 'mejor 9' del país, y afirmó que si no regresa a la selección es por motivos extra-cancha: "Que no engañen a nadie. Javier “El Chicharito” Hernández es, hoy, el mejor “9” disponible para la selección mexicana de futbol… Que no lo llamen, obedece a un tema extra futbolístico…", disparó en su cuenta de Twitter.

Para sorpresa de los usuarios, el exfutbolista mexicano y actual miembro de Azteca Deportes, Luis García, salió a cruzar a su colega en la misma red social y no dudó en colocar al Lobo de Tepeji como el mejor centrodelantero nacional. "No querido @Faitelson_ESPN, el mejor 9 del país, es por mucho Raúl Jiménez. Besos y abrazos!!!", le contestó.

Los números de Raúl y Chicharito en el último año

En la actual temporada 2021/22 de la Premier League, Raúl Jiménez lleva disputados 30 partidos, en los cuales anotó seis goles y concedió cinco asistencias. Tomando el último campeonato de la MLS más las actuales tres jornadas, Chicharito Hernández suma 26 juegos, nada menos que 21 anotaciones y tres pases gol.