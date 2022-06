El conjunto del Atlas se ha convertido en el equipo del momento después de que consiguieran el Bicampeonato tras ser los campeones de los últimos dos torneos de la Liga MX. Los rojinegros lograron esta hazaña tras 70 años de sequía, lo que derivó en que sus múltiples y famosos aficionados levantaran con orgullo su corazón rojinegro como fue el caso del famoso entrenador de box, Eddy Reynoso.

Desde que Atlas comenzó su pelea por los dos campeonatos, el entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, confesó ser un aficionado de hueso colorado de los Zorros, y por ello no se anda con tapujos, y en entrevista para TUDN, hizo una exigencia al equipo de Grupo Orlegi, pues reveló que están obligados a lograr el tercer campeonato de la categoría y no hay ningún pretexto para no conseguirlo.

"Se siente muy padre ser bicampeón, pero se va a sentir mejor con el tricampeonato", sentenció el entrenador del Álvarez. Y es que Eddy mostró su alegría por el momento que vive su equipo. Sin embargo, ya piensa en levantar el trofeo otra vez para el torneo Apertura 2022, pues antes de iniciar esta campaña, los atlistas tienen algunos ensayos previos como el enfrentamiento ante Cruz Azul en el Campeón de Campeones, en un partido que podría significar su tercer título en menos de un año.

Incluso tal ha sido la afición de Reynoso por el club tapatío que en su momento dijo que ya se podría morir tranquilo después de festejar a su equipo: "Ya me puedo morir a gusto. Te amo, pinche Atlas. Felicidades a todos los jugadores. Son unos chingones todos", escribió en sus redes sociales poco después de que se cerrara una vibrante final de vuelta ante León, a la que no le faltó la polémica, ni los tiempos extra, ni la definición desde el punto penal.