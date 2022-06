¡Toluca no está solo! Christian Tabó alertó a los aficionados de los Diablos Rojos con respecto a lo que podría ser el fichaje más estelar de los últimos años en la Liga MX.

¿Edinson Cavani a Cruz Azul? Christian Tabó y la declaración que no gustó en Toluca

El mercado de pases sigue su camino y todavía no hay novedades sobre la posible llegada de Edinson Cavani al futbol mexicano. Es cierto que se mencionó a otros equipos como potenciales receptores del delantero uruguayo, pero Toluca fue el que más cerca está manteniéndose del entorno del jugador...

Según lo dicho por su agente, quien además es su medio hermano, la prioridad del Matador está en Europa, aunque no en cualquier club. Si los cuadros importantes del Viejo Continente prescinden de sus servicios se abriría la chance de pensar en su llegada a la Liga MX. Soñar no cuesta nada, claro que no.

Pero eso sí, los Diablos Rojos tienen que tener cuidado. Y es que, en medio de los rumores que colocan a Edinson Cavani en Metepec, una de las figuras de Cruz Azul le lanzó un guiño a su compatriota. ¿Logrará convencerlo? Lo curioso es que, semanas atrás, a La Máquina también se lo vinculó con el elemento...

"Prácticamente es uno de mis ídolos. Ojalá se puedar dar, sé que es muy difícil que llegue pero ojalá pueda venir a la Liga MX para que siga creciendo", fueron las palabras de Christian Tabó, ex-Puebla, al ser consultado sobre la posibilidad de ver al atacante de 35 años vistiendo la playera del elenco de La Noria.

¿Cuántos refuerzos tiene Cruz Azul?

Al momento, el equipo dirigido por Diego Aguirre no anunció ninguna llegada. Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Rómulo Otero y Luis Mendoza fueron las primeras salidas del equipo capitalino de cara al Apertura 2022 de la Liga MX. Hay huecos por tapar y la directiva todavía no cumplió con esas necesidades...